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警長臥底誘車手取款逮個正著 囂張！詐團同手法竟再犯

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄湖內派出所長林信宏日前發現網路詐騙集團，本月4日誘使19歲顏姓車手外出收款時一舉逮獲，沒想到，詐團同手法竟再犯案，林信宏7日再逮19歲化名國仔的車手，四天連逮2人皆依詐欺罪送辦。

湖內分局指出，近日湖內派出所警員發現YT頻道某影片下方聯結「胡睿涵飆股社團」廣告，手法正如日前甫逮獲一車手的詐團所為，進一步求證投資老師胡睿涵的臉書粉專，胡澄清，並未成立投資群組，恐為詐團盜用。

林信宏在確認該廣告為「假投資詐騙」資訊後，立即通報網站移除外，並加入該冒名投資老師胡睿涵的相關LINE群組循線偵辦，不久，一自稱胡睿涵助理的陳姓女子主動向林信宏聯繫，介紹專案管道來買進飆股，並提供VIP到府取現服務。

見機不可失，林信宏積極與客服人員聯繫，6月7日上午9時50分許，雙方約在湖內區保生路一帶面交取款，並布署數名警力進行埋伏，待詐騙集團車手國仔一出現，眾警力從四方湧上順利逮人，訊後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢偵辦。

湖內派出所員警逮獲化名國仔的車手。記者古和純／翻攝
湖內派出所員警逮獲化名國仔的車手。記者古和純／翻攝
湖內派出所員警逮獲化名國仔的車手。記者古和純／翻攝
湖內派出所員警逮獲化名國仔的車手。記者古和純／翻攝
湖內派出所員警在化名國仔的車手身上，起出現金、手機與投資單據等證物。記者古和純／翻攝
湖內派出所員警在化名國仔的車手身上，起出現金、手機與投資單據等證物。記者古和純／翻攝

詐騙集團 車手 廣告

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