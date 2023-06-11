快訊

高雄5千戶停電！楠梓陸續復電中 路口無號誌警重點疏導

搭飛機脫鞋比較舒服？空服員建議千萬別脫：噁心超乎你想像

狂出現「618購物節」促銷而非617、616？全因為他慶祝生日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影/桃園爆車禍猛撞全毀卡樹林 男撿一命肇事者逃逸

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市33歲陳姓男子駕駛轎車行經平鎮區復旦路四段116巷左轉復旦路巷口，與橫向直行的一輛黑色休旅車突然發生撞擊車禍，猛力撞擊下，陳男轎車撞進樹林卡住、車頭全毀，陳男身上多處擦、挫傷，緊急送醫撿回一命，不料肇事男子竟搭乘另輛轎車逃逸，警方積極查明車禍事故原因及追查肇事逃逸男子，連日引發網友熱議「太誇張」！

平鎮警方表示，陳姓男子昨天上午9時5分駕駛白色轎車，行經平鎮區復旦路四段116巷口、左轉復旦路，靠近復旦路四段晶麒莊園餐廳附近，與橫向直行的黑色休旅車在該巷口突然猛力撞擊，白色轎車撞進一旁樹林，車頭全毀，黑色休旅車亦左側撞擊，車頭撞至草叢毀損，陳男卡在駕駛座，警方和119救護員救出陳男脫困，陳男身上多處擦、挫傷，送醫沒有無大礙。

該起車禍事故，黑色休旅車撞擊中亦碰撞對向另一輛陳姓男子（62歲）駕駛白色休旅車，休旅車陳男幸未受傷，不料肇事黑色休旅男子竟不顧車禍傷者，逕自下車搭乘後方另一部轎車逃離現場，警方向2名陳姓駕駛進行酒測值均為0，警方正積極調查釐清肇事原因及追查肇事男子肇事逃逸責任。

該起復旦路四段車禍卻引發社群網友熱議，網友以「怎會撞成這樣」PO出車禍撞擊一片零亂現場照片，引起網友驚疑，網友紛紛說，「太誇張」「就是快」！吳姓網友說，這條路很直，很多人都開快車。也有楊姓網友表示，他上月行經該處也差點出事， 該路巷子出來的車沖出轉彎沒在看，嚴重建議 該處設紅綠燈。

平鎮復旦路白色轎車（見圖）與黑色休旅車撞擊車禍，白色轎車被撞卡樹林、車頭全毀，休旅車肇事逃逸。記者曾增勳／翻攝
平鎮復旦路白色轎車（見圖）與黑色休旅車撞擊車禍，白色轎車被撞卡樹林、車頭全毀，休旅車肇事逃逸。記者曾增勳／翻攝
平鎮復旦路白色轎車與黑色休旅車撞擊車禍，轎車被撞卡樹林、車頭全毀，肇事休旅車損毀（見圖）肇事者逃逸。記者曾增勳／翻攝
平鎮復旦路白色轎車與黑色休旅車撞擊車禍，轎車被撞卡樹林、車頭全毀，肇事休旅車損毀（見圖）肇事者逃逸。記者曾增勳／翻攝
平鎮復旦路白色轎車（見圖）與黑色休旅車撞擊車禍，白色轎車被撞卡樹林、車頭全毀，休旅車肇事者逃逸。記者曾增勳／翻攝
平鎮復旦路白色轎車（見圖）與黑色休旅車撞擊車禍，白色轎車被撞卡樹林、車頭全毀，休旅車肇事者逃逸。記者曾增勳／翻攝
平鎮復旦路白色轎車與黑色休旅車撞擊車禍，轎車被撞卡樹林、車頭全毀，休旅車損毀（見圖）肇事者逃逸。記者曾增勳／翻攝
平鎮復旦路白色轎車與黑色休旅車撞擊車禍，轎車被撞卡樹林、車頭全毀，休旅車損毀（見圖）肇事者逃逸。記者曾增勳／翻攝

休旅車 車禍

延伸閱讀

影／閃燈路口未禮讓減速 台中2車凌晨撞一團釀3人傷

桃園新興國際中小學國中會考成績優異 5A++成長32％

影／台中版玩命關頭？2轎車十字路口對撞 駕駛雙掛彩急送醫

幫開課、排活動 樹林垃圾焚化廠照顧「鄰居」小學16年不間斷

相關新聞

小琉球2死車禍 無號誌路口遊客和8旬翁機車碰撞 2人不治

屏東琉球前天上午發生機車碰撞死亡事故，85歲李姓老翁騎機車出門，行經一處無號誌路口要左轉時，和18歲湯姓遊客發生嚴重碰撞...

可惡！狠心男活活摔死兔子釀3死2傷 動保處移刑法偵辦

高雄市發生一起兔子遭活活摔死案件，有民眾疑因嫌親人飼養的兔子髒，將5隻兔子裝在麻布袋內狠摔，導致3死2傷。長期關切動物議...

影/桃園爆車禍猛撞全毀卡樹林 男撿一命肇事者逃逸

桃園市33歲陳姓男子駕駛轎車行經平鎮區復旦路四段116巷左轉復旦路巷口，與橫向直行的一輛黑色休旅車突然發生撞擊車禍，猛力...

高雄男左腿裝義肢堅持圓夢 登山受困阿里山眠月線

高雄市56歲男子左腿裝義肢，昨和5名友人一起遠赴嘉義縣阿里山眠月線登山，返程時疑因頭暈、身體無力，無法自行下山，下午2點...

影／閃燈路口未禮讓減速 台中2車凌晨撞一團釀3人傷

台中市林姓男子在今天凌晨載人行經北區文化街、篤行路一處閃紅、閃黃燈路口時，與王男駕駛的轎車發生碰撞，王男轎車直接攔腰撞上...

影／才慶祝女兒考上醫學系 送報員突未到班險出大事...

台中市警方在上周接獲民眾報案，擔任送報員的顏姓男子突然沒有到班，擔心顏男發生意外，警、消到場敲門無人回應，因欲破門，所以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦