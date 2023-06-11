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影/桃園爆車禍猛撞全毀卡樹林 男撿一命肇事者逃逸
桃園市33歲陳姓男子駕駛轎車行經平鎮區復旦路四段116巷左轉復旦路巷口，與橫向直行的一輛黑色休旅車突然發生撞擊車禍，猛力撞擊下，陳男轎車撞進樹林卡住、車頭全毀，陳男身上多處擦、挫傷，緊急送醫撿回一命，不料肇事男子竟搭乘另輛轎車逃逸，警方積極查明車禍事故原因及追查肇事逃逸男子，連日引發網友熱議「太誇張」！
平鎮警方表示，陳姓男子昨天上午9時5分駕駛白色轎車，行經平鎮區復旦路四段116巷口、左轉復旦路，靠近復旦路四段晶麒莊園餐廳附近，與橫向直行的黑色休旅車在該巷口突然猛力撞擊，白色轎車撞進一旁樹林，車頭全毀，黑色休旅車亦左側撞擊，車頭撞至草叢毀損，陳男卡在駕駛座，警方和119救護員救出陳男脫困，陳男身上多處擦、挫傷，送醫沒有無大礙。
該起車禍事故，黑色休旅車撞擊中亦碰撞對向另一輛陳姓男子（62歲）駕駛白色休旅車，休旅車陳男幸未受傷，不料肇事黑色休旅男子竟不顧車禍傷者，逕自下車搭乘後方另一部轎車逃離現場，警方向2名陳姓駕駛進行酒測值均為0，警方正積極調查釐清肇事原因及追查肇事男子肇事逃逸責任。
該起復旦路四段車禍卻引發社群網友熱議，網友以「怎會撞成這樣」PO出車禍撞擊一片零亂現場照片，引起網友驚疑，網友紛紛說，「太誇張」「就是快」！吳姓網友說，這條路很直，很多人都開快車。也有楊姓網友表示，他上月行經該處也差點出事， 該路巷子出來的車沖出轉彎沒在看，嚴重建議 該處設紅綠燈。
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