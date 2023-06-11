可惡！狠心男活活摔死兔子釀3死2傷 動保處移刑法偵辦

高雄市發生一起兔子遭活活摔死案件，有民眾疑因嫌親人飼養的兔子髒，將5隻兔子裝在麻布袋內狠摔，導致3死2傷。長期關切動物議題的市議員黃紹庭在臉書談論此事，氣憤指出，因為髒就將兔子活活摔死未免太超過，要求應將行為人立即法辦。

黃紹庭指出，晚間服務處接獲緊急通報，有飼主求助指出，飼主的大伯將她所飼養的5隻兔子裝在麻布袋摔死，飼主回家發現1隻當場死亡，4隻還有呼吸，立即將4隻兔子送往動物醫院救治，就醫途中1隻兔子也死亡，另1隻就醫過程中不治，最後剩下2隻。倖存的2隻狀況也不好，一隻觀察中，另一隻肋骨斷2根。

這起虐待兔子事件引發關注，有民眾寫到「兔子很愛乾淨，虐兔人心態才髒」。黃紹庭說，感謝社團法人台灣天竺鼠救援協會、社團法人台灣鳥類救援協會立即救援，高雄市動保處也迅速派員到案發現場及動物醫院了解情況，希望類似悲劇別再發生。