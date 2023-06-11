高雄男左腿裝義肢堅持圓夢 登山受困阿里山眠月線
高雄市56歲男子左腿裝義肢，昨和5名友人一起遠赴嘉義縣阿里山眠月線登山，返程時疑因頭暈、身體無力，無法自行下山，下午2點多報案求援，警、消及林務局等共出動9名人員救援，以簡易板車將他載下山，但他拒絕送醫治療。
據了解，昨天受困的56歲男子是高雄人，左腳裝有義肢，為一圓征服阿里山夢想，與朋友相約到阿里山眠月線登山，一行人共3男3女，下山途中56歲男子突感頭暈、身體無力，意識仍然清楚，但已無體力自行下山。
嘉義縣消防局表示，下午2點20分獲報6人同行登山，其中56歲男子下山途中，行經眠月線2至3號隧道間，突感到頭暈、身體無力，疑有高山症症狀，立即出動5名消防人員，會同2名警察、2名林務局人員救援。
嘉義縣消防局指出，搜救人員下午2點50分到場，與56歲男子及登山一行人在大崩處會合，因他稱自己不需要送醫，由林務局人員駕駛簡易板車，將他載送到安全處所，經檢視身體狀況無虞後，由其自行返家。
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