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影／閃燈路口未禮讓減速 台中2車凌晨撞一團釀3人傷
台中市林姓男子在今天凌晨載人行經北區文化街、篤行路一處閃紅、閃黃燈路口時，與王男駕駛的轎車發生碰撞，王男轎車直接攔腰撞上林男轎車的右側車身，釀3人受傷，警方調查，二人都無酒精濃度，初判是二人行經閃燈路口時，未依規定減速、停車，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
第二警分局交通分隊在今天凌晨零時許獲報，北區篤行路、文化街口有車禍，員警抵達現場查處，林姓男子（23歲）駕駛銀色轎車載陳姓女子沿文化街往西屯路方向直行，當時王姓男子（46歲）駕駛白色轎車，沿篤行路往日進街方向直行，兩車在路口發生碰撞，王車攔腰撞上林車，王車車頭毀損、林車車身毀損，林與乘客以及王身體都有擦挫傷。
警方調查，林、王二人都無酒精濃度，因該處是閃紅、閃黃燈路口，林的行向是閃紅燈、黃的行向是閃黃燈，初判肇事原因是未依規定減速、禮讓，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
第二警分局提醒，駕駛人行經路口，應遵守行車號誌指示通過路口，閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全小心通過；閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後確認安全時方得續行。駕駛人行經路口應多加注意，才能減少交通事故發生，確保用路安全。
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