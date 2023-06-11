影／才慶祝女兒考上醫學系 送報員突未到班險出大事...

台中市警方在上周接獲民眾報案，擔任送報員的顏姓男子突然沒有到班，擔心顏男發生意外，警、消到場敲門無人回應，因欲破門，所以聯絡顏男女兒，但顏女兒稱前一天父親才慶祝她考上醫學系，趕緊返家開門，沒想到看到顏已衣不蔽體躺在地上，趕緊協助將顏送醫，從鬼門關前救回一命。

第四警分局大墩派出所警員林其鋒、樊家懿在7日接獲民眾報案，擔任送報員的顏姓男子（62歲）突然沒有上班，因顏從不會無故未到班，擔心顏發生危險，希望警、消到場察看，警、消與里長蔡保秀到場後，因敲門無人回應，準備破門，透過顏使用的車輛系統，聯絡上顏的女兒。

顏女兒說，前一天才與父親慶祝她考上中山醫大醫學系，父親協助她搬行李到宿舍，但父親有三高，搬行李時提到「呼吸不順會很喘」，但不以為意，只是以為父親年紀大了，沒有勸父親就醫。

顏女兒趕緊返回住處，協助開門，沒想到顏已衣不蔽體躺在地板上，疑因身體不適導致，救護人員確認仍有生命徵象後，連忙將顏送往醫院救治，從鬼門關前及時救回一命，顏女兒則驚魂未定，頻頻向現場救援人員致謝，直說「若沒有你們幫忙，後果恐不堪設想。