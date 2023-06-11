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小琉球2死車禍 無號誌路口遊客和8旬翁機車碰撞 2人不治

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小琉球2死車禍 無號誌路口遊客和8旬翁機車碰撞 2人不治

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東琉球前天上午發生機車碰撞死亡事故，85歲李姓老翁騎機車出門，行經一處無號誌路口要左轉時，和18歲湯姓遊客發生嚴重碰撞，雙雙倒地受傷，警方獲報協助傷者送醫，2人因傷勢嚴重，經轉院急救仍回天乏術，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

警方表示，85歲李姓老翁為琉球鄉當地人，他前天上午騎乘機車外出，行經相埔路與中興路口時，準備左轉進入中興路，疑似未注意路口來車，不慎和1名從彰化到當地旅遊的18歲湯姓男子發生嚴重碰撞意外，機車倒地，物品散落，路過民眾見狀報案求助。

警方、消防獲報到場協助傷者送往東港安泰醫院搶救，但因2人傷勢嚴重再轉送至高醫急救治療，湯男傷勢嚴重於事故當天下午4點左右不治，另李男經救治仍於昨天下午3點左右死亡，雙方均由醫院抽血檢測是否有酒駕，由檢方進行相驗。

警方表示，詳細肇事原因仍在調查釐清中，呼籲民眾，行經路口請減速慢行、注意左右來車，遵守交通規則，保障用路人安全。

屏東縣琉球鄉前天上午10點左右，一處無號誌路口發生死亡事故，18歲遊客和當地8旬老翁機車發生碰撞，2人送醫後不治。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉前天上午10點左右，一處無號誌路口發生死亡事故，18歲遊客和當地8旬老翁機車發生碰撞，2人送醫後不治。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉前天上午10點左右，一處無號誌路口發生死亡事故，18歲遊客和當地8旬老翁機車發生碰撞，2人送醫後不治。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉前天上午10點左右，一處無號誌路口發生死亡事故，18歲遊客和當地8旬老翁機車發生碰撞，2人送醫後不治。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉前天上午10點左右，一處無號誌路口發生死亡事故，18歲遊客和當地8旬老翁機車發生碰撞，2人送醫後不治。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉前天上午10點左右，一處無號誌路口發生死亡事故，18歲遊客和當地8旬老翁機車發生碰撞，2人送醫後不治。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉前天上午10點左右，一處無號誌路口發生死亡事故，18歲遊客和當地8旬老翁機車發生碰撞，2人送醫後不治。圖／警方提供
屏東縣琉球鄉前天上午10點左右，一處無號誌路口發生死亡事故，18歲遊客和當地8旬老翁機車發生碰撞，2人送醫後不治。圖／警方提供

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