米克斯衝馬路被撞死也害騎士亡 飼主沒綁過失致死送辦

新北市貢寮區王姓男子飼養的「米克斯」並未繫繩，8日晚間在貢寮長泰路看到陳姓男子騎車靠近，衝上前去猛吠，陳男失控撞上小狗後摔車，小狗當場被撞死，陳男9日也傷重不治。警方昨天將王姓飼主依過失致死罪嫌函送法辦。

瑞芳警分局調查，陳姓男子（50歲）8日晚間8時03分，騎機車行經貢寮區長泰路時，被發現疑自摔交通事故，員警獲報到場處理。

警方表示，米克斯王姓飼主（50歲）是附近餐廳的負責人，有聽到撞擊聲，衝出查看發現陳男摔車，原以為陳男自摔，報警處理。後來才機車旁約數十公尺遠處發現小狗，被撞擊後彈飛後當場死亡，研判當時車速很快。

警方說，澳底車禍處理小組員警2名到場處理，發現陳男騎機車沿台2丙線由基隆往福隆方向行駛，在長泰路擦撞到小狗造成摔倒受傷，意識不清，由119救護車將其送基隆長庚醫院救治，9日上午10時因顱內出血嚴重，宣告不治。

警方針對陳男委託醫院代為抽血檢測，全案依A1交通事故處理，並由鑑識人員至現場採證，警方報請檢方相驗調查。