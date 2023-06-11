米克斯衝馬路被撞死也害騎士亡 飼主沒綁過失致死送辦

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區王姓男子飼養的「米克斯」並未繫繩，8日晚間在貢寮長泰路看到陳姓男子騎車靠近，衝上前去猛吠，陳男失控撞上小狗後摔車，小狗當場被撞死，陳男9日也傷重不治。警方昨天將王姓飼主依過失致死罪嫌函送法辦。

瑞芳警分局調查，陳姓男子（50歲）8日晚間8時03分，騎機車行經貢寮區長泰路時，被發現疑自摔交通事故，員警獲報到場處理。

警方表示，米克斯王姓飼主（50歲）是附近餐廳的負責人，有聽到撞擊聲，衝出查看發現陳男摔車，原以為陳男自摔，報警處理。後來才機車旁約數十公尺遠處發現小狗，被撞擊後彈飛後當場死亡，研判當時車速很快。

警方說，澳底車禍處理小組員警2名到場處理，發現陳男騎機車沿台2丙線由基隆往福隆方向行駛，在長泰路擦撞到小狗造成摔倒受傷，意識不清，由119救護車將其送基隆長庚醫院救治，9日上午10時因顱內出血嚴重，宣告不治。

警方針對陳男委託醫院代為抽血檢測，全案依A1交通事故處理，並由鑑識人員至現場採證，警方報請檢方相驗調查。

陳男撞擊的米克斯是由王姓男子所飼養，王男坦承當時並未繫繩，警方認為，民眾飼養犬隻未依規定妥善繫繩，則有疏縱管理之嫌，因而造成陳男摔車意外身亡，昨天訊後將王男依過失致死罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

米克斯衝馬路被撞死也害騎士亡，飼主沒綁過失致死送辦。示意圖非當事小狗。圖／基隆市政府提供
米克斯衝馬路被撞死也害騎士亡，飼主沒綁過失致死送辦。示意圖非當事小狗。圖／基隆市政府提供

貢寮 基隆 米克斯

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