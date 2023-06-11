新店超商起火 陸軍上士嗆昏不治

新北市新店區僑信路一間三層樓透天厝昨天凌晨發生火警，消防員冒險從火場救出房東柯姓兄弟，弟弟遭高溫及濃煙嗆傷，送醫不治。記者王長鼎／翻攝 新北市新店區一棟三層樓透天厝昨天發生火警，消防人員冒險從火場三樓救出受困柯姓男子，送醫搶救宣告不治；據了解，柯男是現役陸軍上士，放假回家不幸遇難，他與哥哥分住超商二、三樓，哥哥被消防員救出無恙，檢察官今天將相驗，確認死因。

據了解，發生火警的連鎖超商為加盟店，是許姓男子（卅九歲）向死者的哥哥承租經營，許男昨天由警方通知到案，詢後依公共危險、過失致死罪送辦。

消防局昨凌晨獲報，指新店區僑信路一間三層樓透天厝發生火警，出動廿二輛消防車前往搶救，現場有明顯火煙從一樓連鎖超商後方倉庫冒出，急忙拉出二條水線進入一樓超商內滅火，火勢在凌晨零時廿九分完全撲滅。

當時超商員工發現後方倉庫著火，先行逃出並報警求救，超商二、三樓為住家，住二樓的哥哥（卅九歲）由消防人員架梯從陽台救下來，不需要送醫。哥哥被救出後向消防人員表示，弟弟（卅六歲）還在三樓，尚未逃出。

消防員冒險入火場搜救，最後在三樓浴室裡，發現遭高溫及濃煙嗆傷昏迷的弟弟，當場已無呼吸心跳，緊急送往新店慈濟醫院搶救，昨天清晨宣告不治。

初步了解，起火點疑從一樓便利商店後側儲藏室起火後，由後方加蓋部分向上延燒至二、三樓，燃燒面積約廿平方公尺，不排除電線老舊走火引起。