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行人騎樓路權之爭 北市大同警分局與里長互槓

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市大同區隆和里辦公處因騎樓放置雜物，遭轄區警方開單舉發，配合環保局清潔隊清除，里長沈春華等人反彈，騎樓是私設騎樓，非法定騎樓，擺放的「i郵箱」也未妨礙民眾通行，並控訴員警強制清除雜物時對人「鎖喉」，對此大同分局警方晚間出示相關錄影畫面澄清。

警方表示，案件起因是民眾舉報隆和里辦公處前騎樓有堆放雜物，影響行人通行，員警獲報前往查證屬實，轄區民族路派出所派員到場勸導、製單舉發，6月9日配合緩保局清潔隊到場，後續由里辦公室志工自行清除雜物。

雖里長沈春華主張，里辦公處前騎樓，是建管處認定的私設騎樓，並非法定騎樓，且擺放的是供民眾使用的「i郵箱」，未妨礙民眾通行；但參照相關判決意旨，騎樓本身是道路一部分，無論公、私有，皆屬道路交通管理處罰條例規範範圍。

此外，員警據報到場查處時，騎樓內除擺放「i郵箱」，還放置鐵架、置物架、花盆、自行車等物，明顯妨礙行人通行，為保障行人通行空間，洗刷「行人地獄」汙名，遂通知環保局配合執行清除。

因里長沈春華等人午間率眾到分局陳情，控訴警方強制清除雜物時對人「鎖喉」「抬離」，大同分局晚間公布相關密錄器畫面進一步澄清，強調現場員警以柔性勸導為主，或里長同意後清除雜物，期間並未對人「鎖喉」「抬人」等，未使用強制力。

警方再度強調，騎樓本身即為道路之一部分，不論為法定或私有，均屬道路交通管理處罰條例第3條「道路」的定義，呼籲民眾勿堆放雜物，以免受罰，並維行人通行順暢與安全。

員警據報到場查處時，騎樓內除擺放「i郵箱」，還放置鐵架、置物架、花盆、自行車等物，明顯妨礙行人通行。記者李隆揆／翻攝
員警據報到場查處時，騎樓內除擺放「i郵箱」，還放置鐵架、置物架、花盆、自行車等物，明顯妨礙行人通行。記者李隆揆／翻攝

行人地獄 自行車 北市

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