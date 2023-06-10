桃園媽揭幼女3年多前在托嬰中心被膠帶封口 社會局徹查
桃園市一位媽媽在IG指孩子109年11月只有6個多月大時，被中壢某公有民營的托嬰中心老師用膠帶封口虐待，但老師只被要求寫悔過書就結案。市議員黃瓊慧今天下午要求社會局調查；社會局表示已介入追查，據了解該名老師已離職，下周一會到現場進一步釐清案情。
社會局表示，初步了解當時中心主管有出面協調，雙方也有共識才沒往上通報，社會局將主動連絡媽媽了解情況，同時提供協助，另外即使雙方達成共識也要依規定往上通報，不能由中心自行認定就「結案」，這部分會落實檢討。
黃瓊慧議員在臉書表示，這位母親在IG陳述當時女兒被老師用膠帶封口、綁雙手雙腳，她也在中心上班，知道這位老師也曾被其他家長投訴，後來發現孩子手上有膠帶痕跡，問老師，老師說上美術課黏的，但同事私下給她看封口封手腳的照片，讓她相驚訝和憤怒，自己通報當時的社會局，最後只要老師寫悔過書就結案。
這位媽媽在IG說109年因為自己也在這所公托上班不久，原本很高興孩子和自己都在中心，不過工作期間就發現曾有不只一位家長調閱監視器，要了解老師行徑，沒想到會發生在自己女兒身上。
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