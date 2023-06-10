快訊

「從沒原諒過伸手的狼」 民眾黨前發言人曝遭長官性騷

PLG／曼尼高轟大三元！國王擋富邦勇士反撲 冠軍戰扳成2：2平手

桃園媽揭幼女3年多前在托嬰中心被膠帶封口 社會局徹查

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市一位媽媽在IG指孩子109年11月只有6個多月大時，被中壢某公有民營的托嬰中心老師用膠帶封口虐待，但老師只被要求寫悔過書就結案。市議員黃瓊慧今天下午要求社會局調查；社會局表示已介入追查，據了解該名老師已離職，下周一會到現場進一步釐清案情。

社會局表示，初步了解當時中心主管有出面協調，雙方也有共識才沒往上通報，社會局將主動連絡媽媽了解情況，同時提供協助，另外即使雙方達成共識也要依規定往上通報，不能由中心自行認定就「結案」，這部分會落實檢討。

黃瓊慧議員在臉書表示，這位母親在IG陳述當時女兒被老師用膠帶封口、綁雙手雙腳，她也在中心上班，知道這位老師也曾被其他家長投訴，後來發現孩子手上有膠帶痕跡，問老師，老師說上美術課黏的，但同事私下給她看封口封手腳的照片，讓她相驚訝和憤怒，自己通報當時的社會局，最後只要老師寫悔過書就結案。

這位媽媽在IG說109年因為自己也在這所公托上班不久，原本很高興孩子和自己都在中心，不過工作期間就發現曾有不只一位家長調閱監視器，要了解老師行徑，沒想到會發生在自己女兒身上。

桃園市議員黃瓊慧在臉書轉述一位媽媽的IG的貼文，指女兒3年多前在公託中心被老師貼膠帶封口、綁手腳。圖／黃瓊慧臉書
桃園市議員黃瓊慧在臉書轉述一位媽媽的IG的貼文，指女兒3年多前在公託中心被老師貼膠帶封口、綁手腳。圖／黃瓊慧臉書

議員

延伸閱讀

涉虐童老師疑只寫悔過書結案 桃園議員要求調查

托嬰中心換尿布拍打幼童 新北罰33萬元

私幼才爆餵藥...再傳林口托嬰中心暴力換尿布 社會局重罰33萬

蔡阿嘎道歉影片被罵爆！「鄉民女神」揭關鍵問題：真的很不厚道

相關新聞

冒充鍾沛君放投資廣告 許淑華批：利用詐騙二度傷害

國民黨籍台北市議員鍾沛君日前揭露名嘴朱學恒曾摟抱、強吻性騷擾引關注，卻也被詐騙集團盯上。民進黨籍北市議員許淑華今發現，有...

桃園媽揭幼女3年多前在托嬰中心被膠帶封口 社會局徹查

桃園市一位媽媽在IG指孩子109年11月只有6個多月大時，被中壢某公有民營的托嬰中心老師用膠帶封口虐待，但老師只被要求寫...

屏東地牛翻身！台南麻豆老厝屋頂塌 屋主逃過一劫

今天下午1時31分發生芮氏規模5.3地震，震央就在屏東縣三地門鄉，深度10公里、最0大震度四級，台南市也感受到三級地震，...

國1五楊高架北向26.5K 3車追撞1車側翻3傷

今天傍晚國道1號五楊高架北向26.7公里處，發生3車連環追撞，造成1輛小貨車側翻駕駛受困車內，警消獲報派員趕抵現場，經用...

毒駕飆破百公里撞死人 彰化男毫無補償一、二審都判5年

彰化許姓男子有多項毒品前科，又吸食安非他命開車飆到時速破百，從後追撞鄧姓移工害他頭破慘死，許案發經驗尿呈毒品陽性反應，一...

影／68歲男騎士闖紅燈撞行人倒地久不起 網友揶揄：先演先贏

新北市林姓男子昨天中午無照騎車，行經三重區溪尾街27巷闖越紅燈，撞倒走在行人穿越道上的郭男，自己倒在地上許久，有網友將行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦