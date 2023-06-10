涉虐童老師疑只寫悔過書結案 桃園議員要求調查

今天有媽媽指控，孩子曾遭中壢某托嬰中心老師虐待，這名老師卻只寫悔過書就結案。桃園市議員黃瓊慧說，已要求桃園社會局調查；社會局表示，正在了解當時的處理程序及相關紀錄。

黃瓊慧今天在臉書（Facebook）發文指出，有母親在Instagram上揭露，6個月大的孩子曾被中壢某公設民營的托嬰中心老師用膠帶封口、綑綁雙手雙腳，但依程序通報桃園市政府社會局，這名老師卻只有寫悔過書就結案。

這名母親發文指出，在孩子6個月大時，她錄取公托工作，和孩子一起進托嬰中心，工作期間她就有聽過該名老師的負面傳聞，也陸續有家長來學校調閱監視器。

這名母親說，有天放學回家後，她發現她的小孩雙手腕上有殘膠，但該師解釋是因為美術活動，直到後來有同事給她看孩子嘴巴、雙手雙腳被用封箱膠帶貼住、纏起來的照片，她才知道真相。

這名母親指出，這起事件她通報了社會局，但該師除了被要求寫悔過書，就不了了之，她的孩子至今還在上心理諮商。

黃瓊慧說，據了解，這起案件是在民國109年11月發生，該師目前已經離職，她也在得知此事後要求社會局調查事發過程並檢討處理程序。桃園市政府社會局則向中央社表示，目前正在了解當時的處理程序和過程、全案承辦人員、影片紀錄等。