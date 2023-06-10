快訊

畫面曝光！凶嫌僅花30秒槍殺北投鹹粥闆娘 警不排除情殺

稱賴清德曾尋求他支持 全商總理事長反問：毀了環科大要怎支持？

環球科大最後畢典 創辦人：感謝教育部毀掉環球、我已一無所有

涉虐童老師疑只寫悔過書結案 桃園議員要求調查

中央社／ 桃園10日電

今天有媽媽指控，孩子曾遭中壢某托嬰中心老師虐待，這名老師卻只寫悔過書就結案。桃園市議員黃瓊慧說，已要求桃園社會局調查；社會局表示，正在了解當時的處理程序及相關紀錄。

黃瓊慧今天在臉書（Facebook）發文指出，有母親在Instagram上揭露，6個月大的孩子曾被中壢某公設民營的托嬰中心老師用膠帶封口、綑綁雙手雙腳，但依程序通報桃園市政府社會局，這名老師卻只有寫悔過書就結案。

這名母親發文指出，在孩子6個月大時，她錄取公托工作，和孩子一起進托嬰中心，工作期間她就有聽過該名老師的負面傳聞，也陸續有家長來學校調閱監視器。

這名母親說，有天放學回家後，她發現她的小孩雙手腕上有殘膠，但該師解釋是因為美術活動，直到後來有同事給她看孩子嘴巴、雙手雙腳被用封箱膠帶貼住、纏起來的照片，她才知道真相。

這名母親指出，這起事件她通報了社會局，但該師除了被要求寫悔過書，就不了了之，她的孩子至今還在上心理諮商。

黃瓊慧說，據了解，這起案件是在民國109年11月發生，該師目前已經離職，她也在得知此事後要求社會局調查事發過程並檢討處理程序。桃園市政府社會局則向中央社表示，目前正在了解當時的處理程序和過程、全案承辦人員、影片紀錄等。

桃園 黃瓊慧 托嬰

延伸閱讀

新北幼兒園餵藥 桃園議員要求市府專案為孩童健康把關

桃園樂天棒球場獲補助修繕 市府：感謝中央正面回應

蔡阿嘎道歉影片被罵爆！「鄉民女神」揭關鍵問題：真的很不厚道

民進黨黨工批遭性騷擾黨中央處理讓人錯愕 桃議員聲援

相關新聞

冒充鍾沛君放投資廣告 許淑華批：利用詐騙二度傷害

國民黨籍台北市議員鍾沛君日前揭露名嘴朱學恒曾摟抱、強吻性騷擾引關注，卻也被詐騙集團盯上。民進黨籍北市議員許淑華今發現，有...

毒駕飆破百公里撞死人 彰化男毫無補償一、二審都判5年

彰化許姓男子有多項毒品前科，又吸食安非他命開車飆到時速破百，從後追撞鄧姓移工害他頭破慘死，許案發經驗尿呈毒品陽性反應，一...

影／68歲男騎士闖紅燈撞行人倒地久不起 網友揶揄：先演先贏

新北市林姓男子昨天中午無照騎車，行經三重區溪尾街27巷闖越紅燈，撞倒走在行人穿越道上的郭男，自己倒在地上許久，有網友將行...

又是內輪差 17噸大貨車右轉 婦騎UBIKE遭卡右輪下

17噸大貨車駕駛今天上午駕車行經新北市汐止區汐萬路一段右轉時，疑似內輪差視線死角，廖姓婦人騎UBIKE遭卡在大貨車右前輪...

高雄曳引車失控撞路燈擊落機車 駕駛和女騎士雙雙掛彩

任姓男子今天上午9時17分許駕駛曳引車，行經高雄前鎮區新生路時，失控撞斷路燈，路燈不偏不倚砸中路過的機車，導致女騎士摔倒...

影／不滿超商店員結帳嬉鬧 北巿男持安全帽砸人遭社維法辦

莊姓男子日前到台北市中山區某超商購物，不滿結帳時店員爭在嬉鬧，又碎念貌似抱怨自己，情緒失控持安全帽毆打對方，導致孫姓店員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦