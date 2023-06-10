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台南某國中發生霸凌案 黃偉哲下令專案調查

中央社／ 台南10日電

黃偉哲 ☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台南市長黃偉哲已指示教育局成立專案調查，勿枉勿縱。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲已指示教育局成立專案調查，勿枉勿縱。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南市中西區某國中發生疑似霸凌案，台南市政府今天指出已展開調查，但校長未隱匿案情，只是對案件敏感度不佳；台南市長黃偉哲也下令專案調查，釐清責任。

台南市議員昨天揭露中西區某國中發生疑似霸凌案，市府教育局初步調查，受害學生母親6日接獲孩子被同學打到頭後，趕到學校才知是被其他班學生用拳頭猛揍頭部，造成暈眩，有腦震盪傾向，但除班導一通關心電話，再也沒有下文。

教育局今天告訴中央社記者，校方雖在7日家長反映後24小時內以衝突事件進行校安通報，但疑因非單一衝突事件，8日更新通報類別為疑似霸凌事件，防制校園霸凌因應小組會議9日受理調查。

教育局表示，此案已進入調查程序，但校長未隱匿案情，只是敏感度不佳，未及時深入了解因應；教育局已命令學校依法處理。對於學校未主動關懷學生及善盡親師溝通責任，教育局也將組成調查小組，若有違失，將依規定嚴處。

黃偉哲今天下午也在臉書（Facebook）發文說：「校園事件絕對不容許隱匿」。他指出，學生身心安全是最首要的事，他已要求教育局成立專案調查，監督校方依相關規定處理。

黃偉哲表示，校方處理相關事件時，必須展現更主動的態度，讓家長和學生同步了解事件處理狀況，減少資訊落差，確保學生身心安全。校園事件絕對不容許隱匿，若隱匿必重罰。

教育局 霸凌 黃偉哲

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