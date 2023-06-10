影／68歲男騎士闖紅燈撞行人倒地久不起 網友揶揄：先演先贏
新北市林姓男子昨天中午無照騎車，行經三重區溪尾街27巷闖越紅燈，撞倒走在行人穿越道上的郭男，自己倒在地上許久，有網友將行車記錄器畫面上傳臉書社群，引發網友留言，酸他「先演先贏」。三重警方表示，林男無照駕駛、闖紅燈、未禮讓行人依法舉發，雙方沒酒駕肇因待查。
據了解68歲林姓男子昨天中午12時許，無照騎機車經過新北市三重區溪尾街27巷口，直接闖越紅燈，不慎撞倒走在斑馬線上的郭姓男子（35歲），害郭男跌到地上，肢體多處擦挫傷送醫，幸無大礙。
有網友行車記錄器拍下過程，將畫面上傳臉書社群《三重蘆洲幫》，只見他闖紅燈撞人後，被自己的機車壓住腿，痛苦的撫住臉，一時半刻爬不起來，後來是一名機車騎士趨前幫他的忙，才他得以起身。
網友見影片一面倒留言撻伐，怒批他「怎麼演都是全責啦！」「騎車的要演多久」、「闖紅燈很糟，撞到人還一副自己也很痛的樣子，更噁」、「還故意爬不起來，笑死」、「先演先贏的概念」「都紅燈多久了，支持行人提吿」、「行人真的好倒楣 遇到三寶」。
三重警方表示，林男沒有酒駕，但他無照駕駛、闖紅燈、未禮讓行人依道路交通管理處罰條例第21條第一項第一款、第53條第一項及第44條第二項之規定開出三張舉發，最重恐挨罰5萬5400罰鍰，至於確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查後釐清。
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