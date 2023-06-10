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又是內輪差 17噸大貨車右轉 婦騎UBIKE遭卡右輪下
17噸大貨車駕駛今天上午駕車行經新北市汐止區汐萬路一段右轉時，疑似內輪差視線死角，廖姓婦人騎UBIKE遭卡在大貨車右前輪下，消防人員使用油壓千斤頂費力救出，廖婦送醫時意識清醒，詳細肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天上午11時許獲報，汐止區汐萬路一段發生車禍意外，有人受困車底，消防人車趕抵現場，發現65歲廖姓婦人卡在17噸重大貨車右前輪下方，消防人員先幫傷者頸椎固定，再使用油壓千斤頂及枕木固定提升車體協助脫困，廖婦被救出時意識清醒，但雙腿疑似有骨折，送往內湖三軍總醫院救治。
據了解，17噸大貨車駕駛今天上午駕車行經新北市汐止區汐萬路一段右轉時，疑似內輪差視線死角，沒有看到廖姓婦人正騎UBIKE行經大貨車右側，導致婦人連人帶車遭卡在大貨車右前輪下。詳細肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。
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