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高雄曳引車失控撞路燈擊落機車 駕駛和女騎士雙雙掛彩

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

任姓男子今天上午9時17分許駕駛曳引車，行經高雄前鎮區新生路時，失控撞斷路燈，路燈不偏不倚砸中路過的機車，導致女騎士摔倒受傷，整輛曳引車橫停在馬路，無法動彈，任男四肢擦挫傷，幸2人送醫無大礙；業者請拖吊車將事故車拖走，雙方無酒駕情事，詳細肇責由警方進一步調查。

警方指出，66歲的任姓男子，今天上午9時17分許，駕駛未載貨物的曳引車行經前鎮區新生路與興仁路口時，車子突然失控，撞擊路燈後橫停於新生路上，路燈被撞斷倒塌，擊落騎機車經過的59歲林姓女騎士，導致林摔車後，腿部受傷。

任男一度受困在駕駛座上，所幸僅四肢受傷，意識清醒，林、任兩人經救護車送醫治療，無生命危險。警方事後對兩人進行酒測，均無酒駕行為，詳細肇責進一步釐清。

高雄任姓男子今天上午9時17分許駕駛曳引車，行經新生路，失控撞斷路燈，路燈砸傷路過的機車女騎士，曳引車橫停在馬路。記者石秀華／翻攝
高雄任姓男子今天上午9時17分許駕駛曳引車，行經新生路，失控撞斷路燈，路燈砸傷路過的機車女騎士，曳引車橫停在馬路。記者石秀華／翻攝
高雄任姓男子今天上午9時17分許駕駛曳引車，行經新生路，失控撞斷路燈，路燈砸傷路過的機車女騎士，曳引車橫停在馬路，無法動彈，任男也受傷，圖為警方到場處理車禍事故。記者石秀華／翻攝
高雄任姓男子今天上午9時17分許駕駛曳引車，行經新生路，失控撞斷路燈，路燈砸傷路過的機車女騎士，曳引車橫停在馬路，無法動彈，任男也受傷，圖為警方到場處理車禍事故。記者石秀華／翻攝
高雄任姓男子今天上午9時17分許駕駛曳引車，行經新生路，失控撞斷路燈，路燈砸傷路過的機車女騎士，曳引車橫停在馬路，無法動彈，任男也受傷。記者石秀華／翻攝
高雄任姓男子今天上午9時17分許駕駛曳引車，行經新生路，失控撞斷路燈，路燈砸傷路過的機車女騎士，曳引車橫停在馬路，無法動彈，任男也受傷。記者石秀華／翻攝

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