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影／不滿超商店員結帳嬉鬧 北巿男持安全帽砸人遭社維法辦
莊姓男子日前到台北市中山區某超商購物，不滿結帳時店員爭在嬉鬧，又碎念貌似抱怨自己，情緒失控持安全帽毆打對方，導致孫姓店員手部挫傷，報警處理；警方介入後兩人消停，互不提告，警方後續依社會秩序維護法裁罰。
警方調查，41歲莊姓男子5月25日晚上9時許在台北市中山區北安路上某超商內購物，準備結帳時，店內店員正在聊天嬉鬧，莊男心生不滿，要求店員23歲孫姓男子認真結帳，又見孫男碎唸「不然你來結」等，情緒失控下，持手中安全帽砸毆打孫男。
孫男伸手阻擋，導致手部挫傷，報警處理。轄區大直派出所員警獲報到場，孫男稱可自行就醫，2人互不提告，員警後續即依社會秩序維護法裁罰。
警方呼籲，民眾遇糾紛，應理性溝通，勿暴力解決，如有不法，警方定將究辦。
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