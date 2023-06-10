快訊

林智堅論文案和解收場！媒體人曝他求和內幕 自稱受害者喊「本來桃園是我的」

板橋私幼餵藥事件何時接獲？教育局：清查後確認是5月15日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不滿超商店員結帳嬉鬧 北巿男持安全帽砸人遭社維法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

莊姓男子日前到台北市中山區某超商購物，不滿結帳時店員爭在嬉鬧，又碎念貌似抱怨自己，情緒失控持安全帽毆打對方，導致孫姓店員手部挫傷，報警處理；警方介入後兩人消停，互不提告，警方後續依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，41歲莊姓男子5月25日晚上9時許在台北市中山區北安路上某超商內購物，準備結帳時，店內店員正在聊天嬉鬧，莊男心生不滿，要求店員23歲孫姓男子認真結帳，又見孫男碎唸「不然你來結」等，情緒失控下，持手中安全帽砸毆打孫男。

孫男伸手阻擋，導致手部挫傷，報警處理。轄區大直派出所員警獲報到場，孫男稱可自行就醫，2人互不提告，員警後續即依社會秩序維護法裁罰。

警方呼籲，民眾遇糾紛，應理性溝通，勿暴力解決，如有不法，警方定將究辦。

轄區大直派出所員警獲報到場，孫男稱可自行就醫，2人互不提告，員警後續即依社會秩序維護法裁罰。記者李隆揆／翻攝
轄區大直派出所員警獲報到場，孫男稱可自行就醫，2人互不提告，員警後續即依社會秩序維護法裁罰。記者李隆揆／翻攝

提告 安全帽

延伸閱讀

影／誰錯？北巿婦人走斑馬線旁黃網線 沒看路撞上駛來計程車

首次賣東西就被騙…桃園超商店員阻詐 女大生當場痛哭

影／猛打安全帽？桃園轎車擦撞機車 車上還有老婆小孩竟下來動粗！

多數人都犯過！客人買咖啡少1動作 超商店員怒「我不是乩童」

相關新聞

影／台中醉漢大鬧爌肉飯店 被壓地嗆警「一定會去告你們」

台中金姓男子今凌晨12點多到西區1間知名爌肉飯店吃宵夜，疑似因酒後情緒激動，又自認店家上菜速度慢，竟直接翻桌大鬧還砸桌椅...

貓空地區宮廟今早火災 一年約50歲男子命喪火場

台北市貓空地區老泉街45巷一處宮廟，今天早上9時許起火，現場全面燃燒，消防局派出21輛消防車、76名消防人員到場救火；警...

影／誰錯？北巿婦人走斑馬線旁黃網線 沒看路撞上駛來計程車

一名婦人在台北市大安區光復南路巷弄內行走，走在斑馬線旁的黃色網狀線上，因為分心看別處，完全沒有注意到有計程車駛近，直直地...

高雄曳引車失控撞路燈擊落機車 駕駛和女騎士雙雙掛彩

任姓男子今天上午9時17分許駕駛曳引車，行經高雄前鎮區新生路時，失控撞斷路燈，路燈不偏不倚砸中路過的機車，導致女騎士摔倒...

影／不滿超商店員結帳嬉鬧 北巿男持安全帽砸人遭社維法辦

莊姓男子日前到台北市中山區某超商購物，不滿結帳時店員爭在嬉鬧，又碎念貌似抱怨自己，情緒失控持安全帽毆打對方，導致孫姓店員...

新店超商火警 樓上房東順利逃出 同住弟嗆昏送醫不治

新北市新店區今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員冒險從火場3樓救出一名男子，但已無生命跡象。據了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦