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新店超商火警 樓上房東順利逃出 同住弟嗆昏送醫不治

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員冒險從火場3樓救出一名男子，但已無生命跡象。據了解，死者柯男弟弟，與哥哥二人分住超商2、3樓，哥哥由消防員救出無恙，但弟弟送醫搶救仍宣告不治。警方今天將報請台北地檢署檢察官相驗進一步確認死因。

新北市消防局今天凌晨零時6分獲報，新店區僑信路一間3層樓天厝發生火警，出動22輛消防車前往搶救，消防人員趕抵現場，發現起火點為一樓連鎖超商後方倉庫，已有明顯火煙冒出，急忙拉出2條水線進入1樓超商內滅火。

據了解，超商員工已先行逃出並報警求救，而2、3樓為住家，住在2樓的柯姓男子（39歲）由消防人員架梯救下來，不需要送醫。被救出的柯姓男子則向消防人員表示，其36歲弟弟人還在3樓，尚未逃出。

消防人員冒險入內搜救，最後在3樓浴室發現遭高溫及濃煙嗆傷昏迷的柯男弟弟，但已無呼吸心跳，緊急送往新店慈濟醫院搶救至今晨仍宣告不治。

火勢在今天凌晨零時18控制，零時29分撲滅火勢，經現場初步了解，起火點疑似從一樓便利商店後方儲藏室起火後，由後方加蓋部分向上延燒至2、3樓。燃燒面積約20平方公尺，不排除電線老舊走火引超，詳實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3樓救出房東柯姓哥哥與弟弟二人，但柯弟遭高溫及濃煙嗆傷昏迷，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3樓救出房東柯姓哥哥與弟弟二人，但柯弟遭高溫及濃煙嗆傷昏迷，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3樓救出房東柯姓哥哥與弟弟二人，但柯弟遭高溫及濃煙嗆傷昏迷，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3樓救出房東柯姓哥哥與弟弟二人，但柯弟遭高溫及濃煙嗆傷昏迷，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3樓救出房東柯姓哥哥與弟弟二人，但柯弟遭高溫及濃煙嗆傷昏迷，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3樓救出房東柯姓哥哥與弟弟二人，但柯弟遭高溫及濃煙嗆傷昏迷，送醫搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

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