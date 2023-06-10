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高雄警員追逃逸酒駕 遭小黃撞倒右手骨折駕駛吞10張罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市苓雅警分局成功派出所王姓警員，今晨在中華路與四維路口，發現一輛轎車沿路行，懷疑駕駛酒駕，趨前盤查但駕駛卻加速逃逸；王警鳴笛尾追，過紅燈路口時，慘遭一輛計程車撞及致右手骨折，警方隨後查獲張姓駕駛，對他開出10張違規罰單，罰金累計至少2萬7100元。

警方指出，成功路派出所王姓警員（31歲），今天清晨4時26分許，巡經中華四路與四維四路時，發現轎車沿路蛇行，駕駛疑酒駕，王警開警示燈欲趨前攔查，駕駛未停車反而加速逃逸。

王警騎警用機車鳴笛從後尾追，行駛仁愛二街與新田路路口時，和楊姓男子（66歲）駕駛的計程車發生碰撞，王警當場噴飛倒地，造成手腳擦挫傷、右手骨折，楊男未受傷，雙方均無酒駕行為。

警方隨後以車追人，於上午7時許在自強路查獲轎車駕駛張姓男子（29歲），張坦承當時駕車逃逸，警方聞到他身上有酒味，還有酒味，依規定對張進行酒測，結果酒測值達每公升0.14毫克。

由於張男一連串無照及闖紅燈等交通違規行為，警方依據違反道路交通管理處罰條例規定，對他開出10張罰單。

警方指出，張男違規行為包括不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，不依規定使用燈光者，道路設有劃分島，劃分快、慢車道，在慢車道上左轉彎或在快車道右轉彎，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者以及紅燈右轉，在道路上蛇行駕車，未領有駕駛執照駕駛小型車，以及拒檢逃逸等行為，10張罰單可處至少共計2萬7100元罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市苓雅警分局成功派出所王姓警員，今晨在中華路與四維路口，發現一輛轎車蛇行，駕駛加速逃逸；王警鳴笛尾追，過紅燈路口時，慘遭一輛計程車撞及致右手骨折，圖為車禍現場。圖／讀者提供
高雄市苓雅警分局成功派出所王姓警員，今晨在中華路與四維路口，發現一輛轎車蛇行，駕駛加速逃逸；王警鳴笛尾追，過紅燈路口時，慘遭一輛計程車撞及致右手骨折，圖為車禍現場。圖／讀者提供
高雄市苓雅警分局成功派出所王姓警員（紅圈者），今晨在中華路與四維路口，發現一輛轎車蛇行，駕駛加速逃逸；王警鳴笛尾追，過紅燈路口時，慘遭一輛計程車撞及致右手骨折。圖／讀者提供
高雄市苓雅警分局成功派出所王姓警員（紅圈者），今晨在中華路與四維路口，發現一輛轎車蛇行，駕駛加速逃逸；王警鳴笛尾追，過紅燈路口時，慘遭一輛計程車撞及致右手骨折。圖／讀者提供
高雄市苓雅警分局成功派出所王姓警員，今晨在中華路與四維路口，發現一輛轎車蛇行，駕駛加速逃逸；王警鳴笛尾追，過紅燈路口時，慘遭一輛計程車撞及致右手骨折，圖為撞擊瞬間畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市苓雅警分局成功派出所王姓警員，今晨在中華路與四維路口，發現一輛轎車蛇行，駕駛加速逃逸；王警鳴笛尾追，過紅燈路口時，慘遭一輛計程車撞及致右手骨折，圖為撞擊瞬間畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市苓雅警分局成功派出所王姓警員，今晨追疑酒駕駕駛，慘遭一輛計程車撞及致右手骨折，警方隨後逮捕疑酒駕的張姓駕駛。記者石秀華／翻攝
高雄市苓雅警分局成功派出所王姓警員，今晨追疑酒駕駕駛，慘遭一輛計程車撞及致右手骨折，警方隨後逮捕疑酒駕的張姓駕駛。記者石秀華／翻攝

罰單 酒駕

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