新北再增三重聯醫、亞東2醫院 提供板橋私幼事件醫療諮詢

板橋私幼餵藥事件擴大，新北市副市長今天開記者會說明最新進度。針對醫療服務方面，衛生局長陳潤秋表示，為了提供家長更完整的服務，除了土城醫院專線外，現在三重聯合醫院、亞東醫院也加入專案，提供免費醫療諮詢。另外，昨天有家長希望做毛髮採驗，劉和然表示，會跟檢察官溝通。

陳潤秋表示，為提供更完整的醫療服務，除了土城醫院專線外，也設立專門預設通道，讓家長帶著小孩到小兒科醫師診斷，現在在加入聯合醫院三重院區跟亞東醫院，家長有任何質疑，都可以打專線跟社工請教狀況，也會協助走綠色通道，到三家醫院的小兒神經科專科，給予諮詢，視情況提供檢驗跟心靈諮商、醫療服務。