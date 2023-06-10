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影／誰錯？北巿婦人走斑馬線旁黃網線 沒看路撞上駛來計程車
一名婦人在台北市大安區光復南路巷弄內行走，走在斑馬線旁的黃色網狀線上，因為分心看別處，完全沒有注意到有計程車駛近，直直地撞上計程車車身，被彈飛倒在地上，還好車速沒有太快，婦人僅受輕傷。
大安警分局指出，日前午後1時許，一輛計程車沿延吉街廢鐵道北向南行駛，遇上由光復南路180巷西向東行走過馬路的婦人，婦人沒走在斑馬線上，而是走在黃色網狀線上，疑沒注意前方來車，撞上駛來的計程車右側車身，摔倒在地。
警方說，從監視影片中，看到婦人過馬路時，頭轉到另一邊，一直看向別處，也沒有走在行穿線，計程車駕駛則沒有禮讓行人，沒有保持安全距離，導致交通事故。
台北市警察局「加強高風險對象交通事故防制計畫」專案工作，針對「車輛不禮讓行人」、「行人違規」、「車輛行駛人行道」及「人行道違規停車」等項目加強執法取締，經大安警分局統計，今年1月1日至5月31日止，大安區共計取締1萬877件交通違規，與去年同期相比，其中車輛不禮讓行人取締增加174件、行人違規取締增加224件、車輛行駛人行道取締增加182件、人行道違規停車取締增加1057件。
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