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影／台中醉漢大鬧爌肉飯店 被壓地嗆警「一定會去告你們」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中金姓男子今凌晨12點多到西區1間知名爌肉飯店吃宵夜，疑似因酒後情緒激動，又自認店家上菜速度慢，竟直接翻桌大鬧還砸桌椅，警方獲報抵達，見金不配合，隨即噴辣椒水壓制在地，有網友也拍到警方按壓電擊棒不斷發出「茲、茲」聲警告他，警詢後依毀損罪嫌將金送辦。

台中第1分局今凌晨12點50分獲報，西區精誠路夜間部爌肉飯有人打架，分局隨即啟動快打到場處理，發現金姓男子和3名友人在店家內發生衝突，不過經查看店家監視器發現當時僅有金1人動手翻桌、砸店。

警方要將金男逮捕時，金疑似酒後情緒將當激動，不但不配合還大聲叫囂，其餘3名朋友也在旁企圖干擾阻擋，但警方仍將金壓制在地、噴辣椒水等控制，金男被壓地時，還對警說「我現在手受傷了，我一定去告你們」，警冷靜回他「好，沒有問題。」上銬動作沒停。附近民眾聽見吵鬧聲也錄影上傳引起網友熱議。

警方表示，詢後今依毀損罪嫌將金男移送法辦，其餘在場3名友人則依警察職權行使法管束。

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金男被警方噴辣椒水壓制。圖／翻攝自臉書爆料公社
金男被警方噴辣椒水壓制。圖／翻攝自臉書爆料公社

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