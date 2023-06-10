恐怖男闖女子家男友趕來救人 2男菜刀互砍殺人未遂起訴
台中李姓男子愛慕1名女性友人，竟趁借用機車時偷拷貝鑰匙並闖入她家強行從後環抱，女子嚇到向楊姓男友求救，楊趕到場隨即和李大打出手，各自跑到廚房拿菜刀互相猛砍一頓，2人頭皮、頸部及身體多處中刀鮮血四濺，檢方偵結各依殺人未遂罪嫌起訴2人。
檢警調查，李男因愛慕女子今年3月趁著跟她借用機車時，偷偷複製對方家的鑰匙，4月19日再持該鑰匙應是闖入女子家並從後強行環抱，害女子嚇到一時不知如何反抗，直到傍晚才趁隙打電話給楊姓男友求救。
楊接到通知趕往女友家，一進門就發現李男滯留在內，雙方隨即一言不合大打出手，並同時衝進廚房各拿了1把菜刀相互對峙、互砍，李男包括頭皮、軀幹及左側軀體多處中刀，楊男則是頭皮有8公分刀傷、左肩及左頸都有切割傷。
女子見男友及李男互砍時嚇得花容失色，屋內血跡斑斑，經報案後警方到場處理並查扣凶刀，楊、李經送醫急救並互告殺人未遂。
檢方訊時，楊男表示自己是女子男友，當天因不滿李男闖入女友家騷擾，才起衝突進廚房持菜刀砍傷李；李男則坦承有進入女子家，當晚約6點多楊到場後就起衝突並持刀互砍，並有驗傷報告、現場扣案刀具可佐。
檢方偵結認定2人嫌疑重大，依殺人未遂罪嫌起訴楊男，並依殺人未遂、侵入住宅等2罪嫌起訴李男。
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