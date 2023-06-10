影／男酒測抱怨「這儀器太慢了」 下一秒顯示0.8變臉惦惦

周姓男子7日凌晨在新北市五股區逆向開車遭警攔下盤查，周男渾身酒氣警施以酒測，過程中他抱怨「唉呦！這儀器太慢了吧！」沒想到話才說完，儀器既測得酒測值每公升0.8毫克一併帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦，另違規逆向開車則依法舉發。

據了解56歲周姓男子是高雄一名工程承包商，五年前也有過一次酒駕紀錄，6日當天他從南部開車北上，當晚與友相約在北市喝酒餐敘。翌日凌晨大家酒酣耳熱各自回家，周男無視酒駕從北市一路開車來到新北市五股區找旅館投宿。

途中行經新北市五股區工商路，周男疑因不熟路況直接向右迴轉逆向駛入單行道，遭巡邏警發現攔下盤查，周男才下車身上濃濃酒味撲鼻而來，警當場施以酒測。未料周男吹完酒測機便開始碎念抱怨，才說完一句「唉呦！這儀器太慢了吧！」這酒測儀器既顯示每公升0.8毫克，這讓周男立馬變臉靜默，被帶回偵辦。

偵詢時他坦承酒後駕車，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦，另外違規逆向開車則依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款之規定，汽車駕駛人不依規定駛入來車道開單舉發600元以上1800元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康