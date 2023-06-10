新加坡女遊客台東玩SUP 浪大和教練海上漂 海巡救返岸

海巡署台東分署岸巡第13隊今晨6點多在三和海邊巡邏時，發現有教練帶著學員2人在海上玩SUP，疑體力不支無法游上岸，巡邏人員立即通報救援，順利將2人救上岸。

2名被救起的民眾分別是1名42歲男性教練及1名42歲女性學員，其中女性學員來自新加坡，清晨5點在太麻里鄉三和海邊玩SUP，卻遇到海浪過大，2人雖嘗試游回岸上，無奈海浪一直將他們往外海帶，最終體力不支。

岸巡第13隊巡邏發見後，即通報海巡署第3機動隊及消防隊趕往現場救援，所2人被救上岸後，並無大礙，隨即在救護人員檢查後，自行離開。