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影／新店超商倉庫凌晨起火 火場救出2人 其中一人命危

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員冒險從火場3樓救出一名男子，但已無生命跡象，送醫搶救中。

新北市消防局今天凌晨零時6分獲報，新店區僑信路一間3層樓天厝發生火警，出動22輛消防車前往搶救，消防人員趕抵現場，發現起火點為一樓連鎖超商後方倉庫，已有明顯火煙冒出，連忙拉出2條水線進入1樓超商進行滅火，火勢在今天凌晨零時18分控制，零時29分撲滅火勢，燃燒面積約5平方公尺，起火原因有待進一步調查釐清查。。

據了解，超商員工已先行逃出並報警求救，而2、3樓為住家，先自行逃出柯姓男子向消防人員表示，其36歲弟弟人在3樓，尚未逃出，消防人員冒險架梯入內搜救，在3樓浴室發現柯男弟弟，但已無呼吸心跳，緊急送往新店慈濟醫院搶救中。

新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3各救出一人，其中一人命危送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3各救出一人，其中一人命危送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3各救出一人，其中一人命危送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3各救出一人，其中一人命危送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3各救出一人，其中一人命危送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區僑信路一間3層樓透天厝今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員從火場2、3各救出一人，其中一人命危送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝

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