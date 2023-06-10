影／新店超商倉庫凌晨起火 火場救出2人 其中一人命危

新北市新店區今天凌晨發生火警，起火點疑似為一樓連鎖超商後方倉庫，消防人員冒險從火場3樓救出一名男子，但已無生命跡象，送醫搶救中。

新北市消防局今天凌晨零時6分獲報，新店區僑信路一間3層樓天厝發生火警，出動22輛消防車前往搶救，消防人員趕抵現場，發現起火點為一樓連鎖超商後方倉庫，已有明顯火煙冒出，連忙拉出2條水線進入1樓超商進行滅火，火勢在今天凌晨零時18分控制，零時29分撲滅火勢，燃燒面積約5平方公尺，起火原因有待進一步調查釐清查。。