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道場房客大面積瘀血亡 似4年前「驅魔聖師」案
台中市大里區35歲游姓女子5日在家身亡，警方發現她全身多處大面積瘀血，身旁留有拍痧板，2名同住女室友說詞不一，檢方解剖遺體認為可疑，昨再拘提2名女室友到案偵訊。據了解，全案疑和4年前台中發生邪教「聖師」打死信徒案有關，檢方漏夜偵訊4名女嫌，朝殺人、傷害致死等罪嫌偵辦。
台中霧峰分局5日獲報，大里區游姓女子在租屋處不適送醫死亡，且案發現場就是道場，經查發現她四肢大面積瘀傷，身旁有1支拍痧板，因游女和另2名女室友分租同一樓層，2人自稱游女不舒服時，就會拿軟質拍痧板敲打身體、暢通氣血。
警方對2女說詞保留，且游女死狀可疑，當天同步報請台中地檢署指揮偵辦，中檢指分檢察官林依成偵辦，法醫前天解剖後發現游女身上的大面積瘀血，疑遭外力毆打造成，昨再指揮警方拘提另2名女室友到案偵訊。
台中地檢署2019年曾偵辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」打死女信徒案，全案當年就是檢察官林依成起訴，經查女主嫌林欣月自封「聖師」涉嫌在大陸廣西南寧道場，以「借竅驅魔」打死女信徒，又曾在台灣國姓道場打瞎另名80歲女信徒雙眼。
中檢查出林姓主嫌2012年起為控制信眾，會假借宗教名義對不服從或想脫離者，教唆幹部痛毆，曾在大陸命女信徒躺在地上，朝她猛力踩踏腹部導致肝臟破裂身亡；2019年80歲張姓女信徒拒絕辦台胞證、護照，又遭林教唆幹部打瞎她雙眼。
中檢當時也發現，有13名女信徒及孩童都曾遭打傷，經搜索南投、台中等道場，2020年1月已依組織犯罪、傷害致重傷等罪嫌起訴林。全案台中地院仍審理中，2020年12月法院裁定林欣月100萬元交保。
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