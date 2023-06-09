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影／台中版玩命關頭？2轎車十字路口對撞 駕駛雙掛彩急送醫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

昨天深夜11點多，台中市2輛轎車行經后里區民生路與大圳路十字路口，雙方行經路口疑未減速，2車對撞，宛如電影玩命關頭車輛撞擊場面，2輛白色轎車嚴重毀損，保險桿掉地，畫面驚人。警消到場，22歲陳男與60歲張男掛彩送醫，均無酒駕，進一步肇事原因有待釐清。

大甲警分局指出，昨晚深夜11點多，陳男駕駛轎車沿民生路西往東行駛，張男駕駛轎車沿大圳路南往北行駛，雙方於路口發生碰撞，造成陳男四肢多處擦受傷，胸部挫傷、張男右手臂擦受傷、腰部疼痛，均送醫治療。

監視器畫面拍下，2車疑似行經十字路口未減速、讓行，陳男白色轎車撞擊張男左側車身，撞擊力道猛烈，2車嚴重打滑，地面留下深黑色刮地痕，其中一輛保險桿當場掉落，宛如電影玩命關頭才會出現的車輛撞擊場景，怵目驚心。

后里交通小隊表示，肇因初步研判陳姓駕駛未依規定讓車，張姓駕駛未注意車前狀況，2名駕駛酒測值為0，進一步肇事原因有待交通大隊事故分析研判組釐清。

台中市2輛轎車行經后里區民生路與大圳路十字路口，雙方行經路口疑未減速，2車對撞，宛如電影玩命關頭車輛撞擊場面，2輛白色轎車嚴重毀損，保險桿掉地，畫面驚人。圖／讀者提供
台中市2輛轎車行經后里區民生路與大圳路十字路口，雙方行經路口疑未減速，2車對撞，宛如電影玩命關頭車輛撞擊場面，2輛白色轎車嚴重毀損，保險桿掉地，畫面驚人。圖／讀者提供
台中市2輛轎車行經后里區民生路與大圳路十字路口，雙方行經路口疑未減速，2車對撞，宛如電影玩命關頭車輛撞擊場面，2輛白色轎車嚴重毀損，保險桿掉地，畫面驚人。圖／讀者提供
台中市2輛轎車行經后里區民生路與大圳路十字路口，雙方行經路口疑未減速，2車對撞，宛如電影玩命關頭車輛撞擊場面，2輛白色轎車嚴重毀損，保險桿掉地，畫面驚人。圖／讀者提供
台中市2輛轎車行經后里區民生路與大圳路十字路口，雙方行經路口疑未減速，2車對撞，宛如電影玩命關頭車輛撞擊場面，2輛白色轎車嚴重毀損，保險桿掉地，畫面驚人。圖／讀者提供
台中市2輛轎車行經后里區民生路與大圳路十字路口，雙方行經路口疑未減速，2車對撞，宛如電影玩命關頭車輛撞擊場面，2輛白色轎車嚴重毀損，保險桿掉地，畫面驚人。圖／讀者提供
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台中市2輛轎車行經后里區民生路與大圳路十字路口，雙方行經路口疑未減速，2車對撞，宛如電影玩命關頭車輛撞擊場面，2輛白色轎車嚴重毀損，保險桿掉地，畫面驚人。圖／讀者提供

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