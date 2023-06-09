快訊

烏克蘭大壩究竟誰炸的？基輔稱截獲一通關鍵電話 證明凶手是「他們」

林智堅抄襲案大和解！法院「調解高手」出馬 余正煌願撤告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／陪妻找前男友追討債務 他遭眾人追打成傷、警速逮11人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子前晚陪妻子郭女到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人當街持球棒及塑膠椅子追打成傷，海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕涉嫌動手的陳姓男子及其友人共11人，因被打受傷的陳男也有動手，警詢後依傷害及妨害秩序罪嫌，將雙方共12人移送新北地檢署偵辦。

海山警方本月7時晚上10時許獲報，板橋區光武街發生街頭聚眾鬥毆，大批線上巡邏警網迅速趕抵，發現陳姓男子（42歲）身上有多處擦挫傷，送往新北市立聯合醫院板橋院區救治後無生命危險。

據了解，陳男因妻子郭女的前男友林姓男子積欠40萬元借款遲遲未還，前晚陳男陪同妻子郭女前往板橋區光武街找林男追討債務，雙方一言不合，商討破局，陳男夫妻二人遭林男哥哥及其多名友人，涉嫌持球棒及塑膠椅子當街追打成傷。

海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕涉嫌動手的陳姓男子及其友人共11人，因被打受傷的陳男也有動手，涉嫌徒手反擊，導致林男臉部擦挫傷，警詢後依傷害及妨害秩序罪嫌，將雙方共12人移送新北地檢署偵辦。

陳姓男子前晚陪妻子郭女到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人當街持球棒及塑膠椅子追打成傷，海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕11人。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚陪妻子郭女到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人當街持球棒及塑膠椅子追打成傷，海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕11人。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子（左）前晚陪妻子郭女（右）到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人當街追打成傷，海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕11人。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子（左）前晚陪妻子郭女（右）到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人當街追打成傷，海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕11人。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚陪妻子郭女到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人持球棒及塑膠椅子當街追打成傷，海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕11人。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚陪妻子郭女到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人持球棒及塑膠椅子當街追打成傷，海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕11人。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚陪妻子郭女到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人當街追打成傷，海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕11人。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前晚陪妻子郭女到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人當街追打成傷，海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕11人。記者王長鼎／翻攝

債務 鬥毆 討債 新北

延伸閱讀

影／工程開發公司出入複雜遭檢舉 警攻堅查獲毒品

幼兒園餵藥案 恩恩爸：再漠視小心鐵拳砸到頭上

板橋某幼兒園爆老師餵藥事件 侯友宜晚間兩度鞠躬道歉

走一趟塑膠入海的旅程 海廢再生藝術牆喚起日常永續新意識

相關新聞

影／陪妻找前男友追討債務 他遭眾人追打成傷、警速逮11人

陳姓男子前晚陪妻子郭女到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人當街持球棒及塑膠椅子追打成傷，海山警方獲報...

國3嘉義梅山交流道南下火燒車 大車不保車上重機倖存

國3近嘉義梅山交流道南下278k處，今天下午4點多發生小貨車停路肩火燒車事故，所幸載運的一輛黃牌重機車即時搶救下車止損；...

宜蘭壯圍191縣道驚見死亡車禍 廂型車撞上穿越分隔島行人

宜蘭壯圍鄉今日上午發生死亡車禍，黃姓男子駕駛廂型車沿191縣道由北往南行駛，一名吳姓男子竟直接從中央分隔島由東向西穿...

落石畫面曝光！舊蘇花公路觀音段邊坡大雨坍塌 道路估下午6時半搶通

舊蘇花公路台9丁線39.8公里觀音段，今天下午3時50分許，因連日大雨上邊坡坍塌，大量土石覆蓋雙向道路，交通中斷。公路總...

國三南投路段小貨車翻覆 砂石車閃避不及追撞轎車2傷

國道3號南投路段今天中午發生追撞事故，1輛白色小貨車從國三南下中興交流道，控翻覆在外側車道，後方砂石車閃避不及，撞上旁邊...

私幼才爆餵藥...再傳林口托嬰中心暴力換尿布 社會局重罰33萬

新北板橋私立幼兒園才爆餵藥，林口一家托嬰中心又傳出執行長疑因幼童不配合換尿布，竟將小孩放在地上強行翻身脫褲，還用力丟換掉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦