影／陪妻找前男友追討債務 他遭眾人追打成傷、警速逮11人

陳姓男子前晚陪妻子郭女到新北市板橋區找林姓前男友追討40萬元債務，反遭對方眾人當街持球棒及塑膠椅子追打成傷，海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕涉嫌動手的陳姓男子及其友人共11人，因被打受傷的陳男也有動手，警詢後依傷害及妨害秩序罪嫌，將雙方共12人移送新北地檢署偵辦。

海山警方本月7時晚上10時許獲報，板橋區光武街發生街頭聚眾鬥毆，大批線上巡邏警網迅速趕抵，發現陳姓男子（42歲）身上有多處擦挫傷，送往新北市立聯合醫院板橋院區救治後無生命危險。

據了解，陳男因妻子郭女的前男友林姓男子積欠40萬元借款遲遲未還，前晚陳男陪同妻子郭女前往板橋區光武街找林男追討債務，雙方一言不合，商討破局，陳男夫妻二人遭林男哥哥及其多名友人，涉嫌持球棒及塑膠椅子當街追打成傷。

海山警方獲報迅速趕抵，當場逮捕涉嫌動手的陳姓男子及其友人共11人，因被打受傷的陳男也有動手，涉嫌徒手反擊，導致林男臉部擦挫傷，警詢後依傷害及妨害秩序罪嫌，將雙方共12人移送新北地檢署偵辦。