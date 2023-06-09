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國三南投路段小貨車翻覆 砂石車閃避不及追撞轎車2傷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國道3號南投路段今天中午發生追撞事故，1輛白色小貨車從國三南下中興交流道，控翻覆在外側車道，後方砂石車閃避不及，撞上旁邊的黑色轎車，轎車車頭嚴重毀損，幸好人員救出後並無大礙。事故車輛占用中、外線車道，導致中興交流道塞車近1小時，車禍確切原因正由國道警方調查中。

國道第七警察大隊今天中午接獲通報，國道3號南下224.9公里、過中興交流道後發生貨車、砂石車、轎車追撞事故。一輛白色小貨車12時43分行經事故路段，疑似操作不當，車輛失控側翻在外側車道，後方砂石車見狀，緊急煞車閃避，卻撞上一旁黑色轎車，三輛車都受損，轎車車頭更嚴重凹陷。

車上駕駛和乘客兩人被消防隊員救出後，送往南投醫院治療，兩人都無明顯外傷並無大礙，小貨車和砂石車駕駛都沒有受傷。

但事故車輛占用中、外兩線車道，導致南下車道車輛回堵近半公里，國道警方派員管制，並以吊車將三輛車吊走，車流才慢慢消化，下午1時38分恢復正常通車。

國道七隊表示，事故疑因小貨車操作不當側翻引發追撞，提醒駕駛建立良好行車觀念，遭遇突發狀況保持冷靜，避免操作不當肇事。

國道3號中興交流道中午發生車禍，白色小貨車疑似操作不當翻覆，引發後方砂石車、轎車追撞。圖／國道警方提供
國道3號中興交流道中午發生車禍，白色小貨車疑似操作不當翻覆，引發後方砂石車、轎車追撞。圖／國道警方提供
黑色轎車因砂石車緊急閃避被撞，車頭嚴重毀損。圖／國道警方提供
黑色轎車因砂石車緊急閃避被撞，車頭嚴重毀損。圖／國道警方提供
砂石車為閃避前方翻覆貨車，追撞黑色轎車，車頭受損。圖／國道警方提供
砂石車為閃避前方翻覆貨車，追撞黑色轎車，車頭受損。圖／國道警方提供

國道 車道

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