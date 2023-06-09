私幼才爆餵藥...再傳林口托嬰中心暴力換尿布 社會局重罰33萬

新北板橋私立幼兒園才爆餵藥，林口一家托嬰中心又傳出執行長疑因幼童不配合換尿布，竟將小孩放在地上強行翻身脫褲，還用力丟換掉的尿布。新北市社會局表示，5月2日獲報派員稽查，針對主管人員疑不當行為，目前共開罰33萬元，且該人員3年不得至托嬰中心任職，該托嬰中心原為準公共化托嬰中心，後續將予以退出準公共化托育服務。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，5月2日獲報派員至該私立托嬰中心稽查、調閱監視畫面，據了解該托嬰中心有提供家長即時觀看園內監視畫面，但中心表示5月前的監視畫面紀錄因向廠商報修，無法提供紀錄，社會局發文要求該中心限期改善，因逾期未提供，依法開罰12萬罰鍰，並可連續開罰。

林秀穗表示，期間社會局就家長及該中心分別陳述意見，5月24日針對主管人員疑似不當照顧行為，召開行政處分審議會議，依兒少權法第97條裁處15萬元罰鍰並公告姓名，且該人員3年不得至托嬰中心任職。

林秀穗指出，該托嬰中心原為準公共化托嬰中心，就機構監督管理不周部分，依違反兒少權法裁處6萬元罰鍰，後續將退出準公共化托育服務，相關處置作為，社會局亦向陳情家長說明，針對該私立托嬰中心違規事項，社會局依法裁處，決不寬貸。