快訊

下班注意！4縣市雨彈持續 大雷雨轟炸到這時

私幼師喊冤稱「在餵感冒藥水」 醫：感冒藥不可能有巴比妥

婦人停等紅燈小貓鑽車底 員警伸援手救出

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

李姓婦人昨天下午駕車在苗栗縣頭份市永貞路、自強路口停等紅綠燈時，突然一隻幼貓鑽進車底，她擔心小貓受到傷害，卻無法將牠救出，正傷神時見到警車巡邏經過，趕緊上前求助，員警 發現小貓躲在車底觸媒轉換器旁，將牠救出並送到附近動物醫院檢查，並無大礙。

頭份警分局表示，尖山派出所警員林宇璿、游藜瑜昨天下午2點35分執行巡邏勤務，行經頭份市永貞路與自強路口時，61歲李姓婦人上前求援，表示在路口停等紅綠燈，一隻小貓突然鑽進車底，因天氣炎熱，她擔心小貓會受傷，原本想自行救援，但貓兒躲在車底深處，無法即時救出。

婦人正不知所措時，巡邏員警經過相助，終於將小貓救出。李姓婦人頻頻向警方道謝，這隻小貓可能出生沒幾個月，十分瘦弱，員警將牠帶往動物醫院檢查，並無大礙，暫時先帶回派出所照顧。

一隻瘦弱的幼貓鑽進婦人的車底，巡邏員警經過伸援手將小貓救出。圖／警方提供
一隻瘦弱的幼貓鑽進婦人的車底，巡邏員警經過伸援手將小貓救出。圖／警方提供
一隻瘦弱的幼貓鑽進婦人的車底，員警經過伸援手將小貓救出。圖／警方提供
一隻瘦弱的幼貓鑽進婦人的車底，員警經過伸援手將小貓救出。圖／警方提供
一隻瘦弱的幼貓鑽進婦人的車底，員警經過伸援手將小貓救出。圖／警方提供
一隻瘦弱的幼貓鑽進婦人的車底，員警經過伸援手將小貓救出。圖／警方提供
一隻瘦弱的幼貓鑽進婦人的車底，巡邏員警經過伸援手將小貓救出。圖／警方提供
一隻瘦弱的幼貓鑽進婦人的車底，巡邏員警經過伸援手將小貓救出。圖／警方提供
一隻瘦弱的幼貓鑽進婦人的車底，員警經過伸援手將小貓救出。圖／警方提供
一隻瘦弱的幼貓鑽進婦人的車底，員警經過伸援手將小貓救出。圖／警方提供

小貓 紅綠燈 動物醫院

延伸閱讀

駕駛路口被攔下以為要吃罰單 下秒「警察彎腰溫柔捧出橘色毛球」救牠一命

路邊發現瀕死幼幼淒厲哭叫！女子不想養「愛犬竟賴在原地流淚」求媽媽收編

地下室傳詭異哭聲不斷轉移位置！他剪水管發現「一雙發光眼睛」救出1窩毛茸茸

第一次見生雞蛋！小貓怕爆「把蛋黃當沙包打」祭貓拳攻擊：這玩意從何下口？

相關新聞

私幼才爆餵藥...再傳林口托嬰中心暴力換尿布 社會局重罰33萬

新北板橋私立幼兒園才爆餵藥，林口一家托嬰中心又傳出執行長疑因幼童不配合換尿布，竟將小孩放在地上強行翻身脫褲，還用力丟換掉...

男子蘇花公路被超車心生不滿 追上對空鳴槍遭送辦

新竹楊姓男子日前載妻小回故鄉宜蘭南澳，沿台9線蘇花公路向北行駛時，在新澳隧道前被後方車輛違規超車，心生不滿，加速追上，出...

婦人停等紅燈小貓鑽車底 員警伸援手救出

李姓婦人昨天下午駕車在苗栗縣頭份市永貞路、自強路口停等紅綠燈時，突然一隻幼貓鑽進車底，她擔心小貓受到傷害，卻無法將牠救出...

人車暴衝卡水溝內！男騎士送醫昏迷插管 友急尋真相

46歲張姓男騎士，7日傍晚騎車經過新北市五股區新五路二段，不慎與另車陳女所騎機車發生擦撞，張男失控人車衝進一旁水溝內當場...

身旁有拍痧板...台中女四肢瘀青送醫亡 2室友「這原因」遭拘提

台中市大里區一名30多歲游姓女子6月5日送醫急救無效死亡，警方調查，游女四肢瘀青，身旁有支拍痧板，經初步勘查，無明顯致命...

竹林大橋死亡事故 竹東騎士頭顱遭砂石車壓扁變形

新竹縣竹東鎮今天上午發生一起死亡事故，50歲的吳姓婦人在行經朝陽路時，意外與一輛從竹林大橋要右轉北興路的同向砂石車擦撞，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦