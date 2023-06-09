婦人停等紅燈小貓鑽車底 員警伸援手救出
李姓婦人昨天下午駕車在苗栗縣頭份市永貞路、自強路口停等紅綠燈時，突然一隻幼貓鑽進車底，她擔心小貓受到傷害，卻無法將牠救出，正傷神時見到警車巡邏經過，趕緊上前求助，員警 發現小貓躲在車底觸媒轉換器旁，將牠救出並送到附近動物醫院檢查，並無大礙。
頭份警分局表示，尖山派出所警員林宇璿、游藜瑜昨天下午2點35分執行巡邏勤務，行經頭份市永貞路與自強路口時，61歲李姓婦人上前求援，表示在路口停等紅綠燈，一隻小貓突然鑽進車底，因天氣炎熱，她擔心小貓會受傷，原本想自行救援，但貓兒躲在車底深處，無法即時救出。
婦人正不知所措時，巡邏員警經過相助，終於將小貓救出。李姓婦人頻頻向警方道謝，這隻小貓可能出生沒幾個月，十分瘦弱，員警將牠帶往動物醫院檢查，並無大礙，暫時先帶回派出所照顧。
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