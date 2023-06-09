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8旬翁水中毒揮刀拒絕家人探視 警安撫情緒奪刀助送醫

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

80多歲老翁因水中毒就醫，家屬日前陪同老翁前往醫院回診時，老翁百般拒絕，情緒激動手持剪刀揮舞。士林警分局社子派出所獲報後，警員陳光晧、陳宏洲趕赴現場安撫老翁情緒，以辣椒水、防割手套順利奪刀，並由家屬陪同者就醫。

家屬報案因長輩日前水中毒，經醫師分析水中毒容易產生精神分裂症狀，需要回診就醫，但長輩卻不讓家人進屋，請求警方協助破門。

警員陳光晧、陳宏洲到場發現，老翁手持剪刀揮舞，拒絕所有家屬進屋探望，立即上前安撫其情緒，並以防割手套輔以辣椒水，及時控制老翁，奪下手中刀刃，並有家屬陪同送醫。

士林分局指出，陳等2員勤務中處理老高齡長者情緒失控案件，積極安撫情緒，伺機控制，並協助將其送醫，家屬表示非常感激警方第一時間協助。警方呼籲，家中長輩如有心理方面症狀，應多給予關心並隨時注意其情緒，持續就醫。

警方安撫長者情緒，順利奪刀助送醫。記者蕭雅娟/翻攝
警方安撫長者情緒，順利奪刀助送醫。記者蕭雅娟/翻攝
警方安撫長者情緒，順利奪刀助送醫。記者蕭雅娟/翻攝
警方安撫長者情緒，順利奪刀助送醫。記者蕭雅娟/翻攝

情緒 中毒 長輩 家人

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