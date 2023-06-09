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身旁有拍痧板...台中女四肢瘀青送醫亡 2室友「這原因」遭拘提

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區一名30多歲游姓女子6月5日送醫急救無效死亡，警方調查，游女四肢瘀青，身旁有支拍痧板，經初步勘查，無明顯致命外傷，致原尚待法醫鑑驗結果。由於2名女室友說法不一，警方已報請檢察官拘提到案，深入調查。

台中市霧峰警分局本月5日下午1時20分獲報，大里區30多歲游姓女子在租屋處身體不適，室友發現後報案將她送醫，經搶後仍宣告死亡。由於死者四肢有瘀傷，醫院懷疑有外力介入，請求警方到場處理。

警方調查，游姓女子家住北部，獨自在台中租屋，目前無業，與2名女室友合租同住1個樓層；死者四肢有瘀傷，房間內留有1支拍痧板，室友說，死者身體不適時，會以軟質拍痧棒拍打身體暢通氣血。

警方經初步勘查死者大體，雖無明顯致命外傷，但四肢有瘀青傷勢，具體致死原因，尚待法醫鑑驗結果。經警方深入追查，報案的2名室友說法不一，語多保留，警方已報請台中地檢署指揮偵辦並拘提到案，全案深入調查中。

。情境示意圖。圖／Ingimage
。情境示意圖。圖／Ingimage

室友 台中市 房間

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