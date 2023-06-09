竹林大橋死亡事故 竹東騎士頭顱遭砂石車壓扁變形

新竹縣竹東鎮今天上午發生一起死亡事故，50歲的吳姓婦人在行經朝陽路時，意外與一輛從竹林大橋要右轉北興路的同向砂石車擦撞，婦人當場倒地頭部遭輾過，現場目擊民眾趕忙上前援救，卻發現婦人已經頭部變形、一動不動，救護車將人送醫仍回天乏術，警方將進一步釐清事故原因。

據了解，事故發生在今年上午9時許，當時一輛數噸重的砂石車，剛從芎林方向往竹東行駛，在剛下竹林大橋正準備右轉北興路二段時，突然「砰」的一聲撞到異物，隨後車身上下顛簸，駕駛察覺不對勁立刻停車、下車查看。

28歲的江姓砂石車駕駛疑似右轉時未注意到緊跟車側的機車騎士，加上視線死角，才意外將吳姓婦人撞倒並輾過，但婦人因倒下時剛好頭部遭後輪重壓，當場頭顱變形失去呼吸心跳，就連身上背著的包包都散落一地，被緊急送往北榮新竹分院急救。

不過婦人到院前就已傷重不治，頭骨不僅全碎，整顆頭顱都發生變形。警方事後封鎖事故現場，砂石車駕駛則對事故發生十分無奈，隨後就被帶往派出所製作筆錄，同時警方也通知死者家屬前來。