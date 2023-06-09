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恆春3潛客體力透支游不回 其1漂外海幸海巡救回

中央社／ 屏東縣9日電

屏東恆春核三廠出水口海域，昨天深夜11時許有3名潛水客疑因體力透支游不回，其中1名甚至已被海流帶向外海，海巡獲報救援，今天凌晨陸續將3人救援上岸。

恆春海巡隊副隊長林恒弘今天透過影片表示，昨天深夜11時許接獲民眾通報，在恆春核三廠出水口東側海域，有3名潛水客疑似體力不支，其中2人在消波塊旁待救，另1人被海流帶往外海，無法自行返回岸際，立即派遣巡防艇前往救援。

林恒弘指出，恆春海巡隊抵達現場後，發現海面上疑似有光點，將漂流到外海的潛水客救援上艇，所幸意識清楚，無外傷；今天凌晨0時許，後壁湖安檢所及第一機動巡邏站人員發現在消波塊附近待援的2名潛水民眾，並協助救援上岸，經救護人員評估無須就醫。

恆春海巡隊表示，急難救助是海巡署主要任務之一，接獲報案必全力以赴，確保人民生命財產安全，若民眾遇有緊急危難時，可撥打118海巡報案專線，將立即前往救援。

海巡署 恆春 核三廠

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