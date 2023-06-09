快訊

MLB／大谷翔平5支1 主題日P圖幫他多了妻女

蔡阿嘎「地雷店家」遭炎上 他推薦改看「這美食家YouTuber」 網推爆：有說服力！

同台畫面曝光！朱學恒義正辭嚴「痛批性騷」 鍾沛君強忍淚水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參與開發AI偵蒐平台 高市女警朱宣怡當選模範警察

聯合報／ 記者林保光／即時報導

6月15日警察節，高雄市警察局今天提前頒獎給7名模範警察，其中，資訊室警務員朱宣怡是唯一女性，她還以發揮資訊專長，更當選全國模範警察。

高雄市警局今天頒獎的模範警察，除朱宣怡當選全國模範警察，另選出市警局6名模範警察，包括交通大隊警務員許玉林、鳳山分局偵查員陳泳亦、刑警大隊偵查佐陳地利、左營分局偵查佐賴文爵、新興分局偵查佐李育輝和林園分局巡佐莊元輝。

高雄市警局表示，資訊室警務員朱宣怡因參與開發AI情資整合偵蒐平台、3D街頭暴力預警、建置青少年保護及關懷管理等系統，不僅有效運用資訊科技及大數據，提供警方偵辦刑案，還在2021年、2022年「IDC亞太區智慧城市大獎」評選入圍，並獲選111年警政署「警政勤（業）務創新精進作為」優等。

高雄市警局資訊室女警朱宣怡因參與開發AI情資整合偵蒐平台，當選今年模範警察。圖／高雄市警局提供
高雄市警局資訊室女警朱宣怡因參與開發AI情資整合偵蒐平台，當選今年模範警察。圖／高雄市警局提供
高雄市警局今天頒獎給7名模範警察察。圖／高雄市警局提供
高雄市警局今天頒獎給7名模範警察察。圖／高雄市警局提供

警察 高雄市 情資

延伸閱讀

高市衛生局抽查零食夾娃娃機一成不合格！ 最高罰300萬元

高市市政顧問助理家潑漆案 教唆者吐露實情「夜市攤商糾紛」

「我沒那麼好欺負！」高市議長康裕成揭露當年一腳踹飛襲胸狼

女警追緝騎上國道惹議！目擊民眾傻眼問 「可以這樣嗎？」 交通警來解惑

相關新聞

台南36歲國小男師墜樓不治 兩班學童目擊嚇哭了

台南市某國小驚傳意外，一名36歲男老師意外墜樓，消防局據報趕往現場，這名老師已無生命跡象，仍緊急送醫搶救，校方也同步通報...

參與開發AI偵蒐平台 高市女警朱宣怡當選模範警察

6月15日警察節，高雄市警察局今天提前頒獎給7名模範警察，其中，資訊室警務員朱宣怡是唯一女性，她還以發揮資訊專長，更當選...

投資詐騙廣告猖獗 高雄警臥底群組逮19歲車手

高雄警員林信宏月前在YT頻道發現，某影片打出不實投資廣告，進一步求證確定是詐團假借名人名義成立投資群組，林乾脆用計誘使取...

高雄環保局資源回收廠出車禍 貨車撞橋墩2人受傷

高雄市環保局南區資源回收廠內發生車禍，載運垃圾的貨車不慎撞上廠區內的陸橋，司機和隨車移工受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

宜蘭龜山島海域舢舨沉沒　船上3人落海獲救無大礙

宜蘭龜山島附近海域今日上午發生漁船翻覆事件，舢舨疑因船艙進水翻覆，3名台籍船員落海，海巡署第一巡防區獲報後，派遣第七海巡...

驚！台中18歲女夜校生駕車回轉 下一秒暴衝進超商

台中太平區昨晚發生一輛白色轎車疑回轉不慎，暴衝進超商內，造成超商內商品一片狼籍，幸無人受商，轎車駕駛、18歲連姓高中女夜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦