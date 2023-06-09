參與開發AI偵蒐平台 高市女警朱宣怡當選模範警察

6月15日警察節，高雄市警察局今天提前頒獎給7名模範警察，其中，資訊室警務員朱宣怡是唯一女性，她還以發揮資訊專長，更當選全國模範警察。

高雄市警局今天頒獎的模範警察，除朱宣怡當選全國模範警察，另選出市警局6名模範警察，包括交通大隊警務員許玉林、鳳山分局偵查員陳泳亦、刑警大隊偵查佐陳地利、左營分局偵查佐賴文爵、新興分局偵查佐李育輝和林園分局巡佐莊元輝。