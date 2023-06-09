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參與開發AI偵蒐平台 高市女警朱宣怡當選模範警察
6月15日警察節，高雄市警察局今天提前頒獎給7名模範警察，其中，資訊室警務員朱宣怡是唯一女性，她還以發揮資訊專長，更當選全國模範警察。
高雄市警局今天頒獎的模範警察，除朱宣怡當選全國模範警察，另選出市警局6名模範警察，包括交通大隊警務員許玉林、鳳山分局偵查員陳泳亦、刑警大隊偵查佐陳地利、左營分局偵查佐賴文爵、新興分局偵查佐李育輝和林園分局巡佐莊元輝。
高雄市警局表示，資訊室警務員朱宣怡因參與開發AI情資整合偵蒐平台、3D街頭暴力預警、建置青少年保護及關懷管理等系統，不僅有效運用資訊科技及大數據，提供警方偵辦刑案，還在2021年、2022年「IDC亞太區智慧城市大獎」評選入圍，並獲選111年警政署「警政勤（業）務創新精進作為」優等。
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