投資詐騙廣告猖獗 高雄警臥底群組逮19歲車手

高雄警員林信宏月前在YT頻道發現，某影片打出不實投資廣告，進一步求證確定是詐團假借名人名義成立投資群組，林乾脆用計誘使取款車手現蹤，前後花一個月時間，終於逮獲19歲顏姓男子，依詐欺罪嫌送辦。

無論在手機LINE或臉書上，常有一頁式誘人投資、購物的廣告，高雄市警局湖內分局湖內派出所長林信宏，上月執行YouTube網站涉詐內容移除工作時，發現一可疑影片連結，標題打著「Jasper教你最高勝率的手機當沖法獲利翻倍增漲」，他立即高度懷疑是詐騙集團刊登不實內容。

林信宏進一步求證Jasper臉書粉專，發現該粉專上公開宣稱，有詐騙集團假借名義成立投資群組，並呼籲投資人切勿上當；林在確認廣告為假投資詐騙資訊後，除立即進行移除通報外，並試著加入該假冒投資老師Jasper的相關LINE群組循線偵辦。

後續果然有自稱Jasper助理的林姓女子向林信宏聯繫，並主動表示有專線可以買進漲停股票，提供VIP到府取款入金服務。林信宏見機不可失，遂相約上周日下午2時30分在湖內區自強街面交取款，同時林在取款地周遭布署數名警力，進行埋伏。

不久，疑似收水車手顏男搭乘計程車前來，表明要向林信宏取款，當下立即被周遭埋伏警力一擁而上逮捕，並在隨身包中，查扣假收據及印章等相關贓證物，經偵訊後，被依詐欺罪嫌將他移送橋頭地檢偵辦。