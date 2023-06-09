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台南36歲國小男師墜樓不治 兩班學童目擊嚇哭了

聯合報／ 記者 莊曜聰 ／台南即時報導

台南市某國小驚傳意外，一名36歲男老師意外墜樓，消防局據報趕往現場，這名老師已無生命跡象，仍緊急送醫搶救，校方也同步通報警方、教育部，後續啟動調查，初步了解，男老師曾反映身體不適，但意外如何造成仍由警方調查釐清。

南市消防局今天上午9時12分接獲報案，某國小有人從高處跌落，立刻派遣轄區消防分隊2車4人到場救援，發現一名男子倒臥地面，已經沒了呼吸心跳，立刻CPR急救並將人送往安南醫院救治，最後仍回天乏術。

據了解，該名墜樓男子36歲，是該校老師，近日反應有身體不適情形，今日仍照常到校上課，但突然感到身體不舒服，前往保健室休息，隨後就發生墜樓意外，當下有兩個班級的學生目擊，校方立刻啟動輔導機制，安撫師生情緒，事件經過及原因有待警方調查釐清。

台南市某校園驚傳男老師墜樓身亡，詳細原因有待警方調查釐清。圖／翻攝照片
台南市某校園驚傳男老師墜樓身亡，詳細原因有待警方調查釐清。圖／翻攝照片

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