台南36歲國小男師墜樓不治 兩班學童目擊嚇哭了

台南市某國小驚傳意外，一名36歲男老師意外墜樓，消防局據報趕往現場，這名老師已無生命跡象，仍緊急送醫搶救，校方也同步通報警方、教育部，後續啟動調查，初步了解，男老師曾反映身體不適，但意外如何造成仍由警方調查釐清。

南市消防局今天上午9時12分接獲報案，某國小有人從高處跌落，立刻派遣轄區消防分隊2車4人到場救援，發現一名男子倒臥地面，已經沒了呼吸心跳，立刻CPR急救並將人送往安南醫院救治，最後仍回天乏術。