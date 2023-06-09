羅百吉超跑停人行道挨轟 竟稱「繳罰單等於繳保險」後急刪

「電音教父」羅百吉昨晚在臉書PO出兩輛超跑停在人行道上的照片，對於網友留言提醒不該停放人行道，他卻回應「停在路邊被撞，是損失上千萬，罰單只損失幾千塊」、「繳罰單等於是繳保險」。關注交通安全的網紅「cheap」公開譴責，「有夠噁心，跟朱學恒差不多」。

「Cheap」批評羅百吉將超跑停放在人行道的行為。圖／取自「Cheap」臉書留言區

羅百吉昨晚在臉書發文，「來回顧一下之前的超跑夜店派對」，照片顯示他將超跑停在人行道上，引起網友不滿。對於網友質疑不該把車停在人行道上，他留言回應，「有些人不了解，一般車跟超跑車的差別就是有些人為了保護車子的安全。停在路邊被撞，是損失上千萬，罰單只損失幾千塊，所以有些人寧願領罰單，也不願意停在路邊不小心被撞到就少了上千萬」。

羅百吉回另一名網友時表示，「那你不自私，你給我3200萬啊！光我合格停在路邊，我被撞掉的兩輛保時911，以現在車價等於少掉3200萬，講到自私，不然你給我3200萬啊。現在回想停在路邊合格位子，一輛保時捷被酒駕的計程車撞掉，另一輛保時捷911也是停在合格的路邊位子，被酒駕年輕人撞掉。現在回想起來是我不夠聰明，我早就該停到人行道上面去了。繳罰單等於是繳保險」。

疑因遭網友撻伐，羅百吉臉書已查不到遭批評及他回應的留言，今晨6時許文內的「之前」兩字也改為「6年前」，也設定為限臉友才能留言。

「Cheap」對此在個人粉專發文表示，「啊這不就是自私，你有沒有想到行人因為你占用人行道，只能走在馬路上與汽車爭道，被撞算誰的？你有沒有想過？沒有，因為你只想到你自己」。他並表示，「有夠噁心，跟朱學恒差不多」。

「Cheap」說，日前新聞一個三寶撞飛機車騎士與行人，下車第一時間，是先看自己的車有沒有受損，「其實要搞有錢人不是沒辦法，罰車價、記點吊扣駕照、拖吊等，但台灣就是沒一套辦法，無奈」。

「反攻大路」臉書社團網友說，本來好奇是哪個城市四輪可以開上人行道、停在不是馬路的地方，「所以是不是都沒人的時候（例如半夜）四輪可以開到人行道上？」

網友表示，「有什麼超跑聚會辦在人行道上？開超跑的場地都租不起嗎」、「停人行道真的便宜，而且還不一定會有罰單，真的罰了也很便宜，停路邊真的危險，因為隨時都會被酒駕的人撞上」、「罰太輕，罰個車價的10%看他還停不停」、「說穿了大部分違規的心態就是如此，被開就當停車費，對他們來說就是零頭而已，而且警察很少在開單，頂多叫你離開，平均比找停車場還划算」、「這就是在突顯違規罰款的金額不成比例」。