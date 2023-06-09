凌虐男嬰致癲癇、發展遲緩 台南夫妻檔保母均判9年
台南陳姓與蔡姓夫妻均領有保母證照，前年7月間全天照料剛滿2個月大的男嬰，陳獨力照顧數名嬰兒，負擔大部分家務，身心壓力沉重，多次前後搖晃男嬰頭部，或將他拋落床上或地面上，反折雙手直到發出斷裂聲，導致男嬰癲癇、發展遲緩，法官認兩人犯傷害致人重傷罪均判9年。
案發後，台南市社會局已於同年9月與12月間廢止這對保母夫妻居家式托育服務證照，命令終身不得再做居家保母工作。
檢警調查，蔡女與男嬰母親簽訂在宅托育服務契約，以每月2萬6000元的報酬，全日托照護2個月大男嬰。陳與蔡女育有1子，陳獨力照顧收托全部嬰幼兒，且長達1年來獨力負擔大部分家務，已累積沉重的身心壓力。
前年7月28日起至8月16日，在住處2樓嬰兒房內，陳多次以雙手用力抓握小腿向外扭轉、用力凹折腳底板、用力揉捏雙腳腳趾關節等，又男嬰平躺時多次以抓握雙腳的方式用力拖動，且移置男嬰時多次將他拋落床上或地面上。
同年8月17日在住處1樓，陳以雙手用力將男嬰的雙腳向外撐開，再用力將其雙手向外側撐開反折，直到左手發出斷裂聲，同日下午無視男嬰出現異常疲倦且偶有手腳僵直異狀，數次用力將他拋進幫寶椅內，並用力搖晃幫寶椅兩側扶手。且受託期間更多次前後搖晃男嬰頭部。
蔡女知悉丈夫有持續傷害、凌虐男嬰行為，僅消極口頭提醒或全未制止，直同年8月19日上午11時許，男嬰出現抽搐、意識喪失等症狀，兩人才將他送至醫院急救，經檢查後，發現男嬰有嬰兒痙攣、硬腦膜下出血、蜘蛛膜下腔出血、左肱骨幹骨折等傷害。經治療後，男嬰仍存有頑固型癲癇與發展遲緩後遺症，發展能力大約為正常兒童的70%。
男嬰父親指出，小孩快兩歲，到現在站都站不穩，還要去扶他，只能站立3秒，就會倒下來，走路一定要大人攙扶，也還沒有辦法叫爸爸媽媽，沒辦法發疊音，完全沒有辦法表達基本生活需求，餓了就哭，無法表達，跟剛出生的嬰兒是一樣的。他說，2人一直說謊。
陳坦承傷害男嬰，但辯稱其傷勢尚未達到重傷害程度。蔡女說，她負責招收托育對象，之後就由丈夫負責照顧，這是他們說好的，平常都在3樓追劇、睡覺，偶爾會下樓吃飯或煮飯，不知道丈夫對男嬰有做出傷害的行為。
台南地院指出，陳因自身壓力及情緒控管不佳，基於發洩心態，而對男嬰傷害、凌虐手段，且手段殘忍，對於幼小的被害人造成莫大身體痛苦，並致重大難治的重傷害，而蔡女怎在收托男嬰後，將照顧義務全部加諸在丈夫身上，如此不負責任，實在令人難以置信，不但辯詞反覆、最後更是否認犯行，未見有任何悔意。
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