老翁回家走小徑不慎摔落擋土牆 滿臉血敲民宅大門求救
82歲陳姓老翁7日下午搭乘公車回到新北市三峽區，他到站後走小徑準備回家，卻不慎跌落擋土牆下方民宅空地，頭部撞地當場昏厥，他醒來滿臉是血，拍打附近住戶大門求援，轄區警巡經驚見，趕緊協助送醫，所幸沒有生命危險，警方隨後通知陳翁子女到醫院協處。
據了解82歲陳姓老翁，這個月7日與幾名好友相約至北市萬華喝茶，下午聚會結束他獨自搭乘公車，準備返回新北市三峽區住處，未料車抵達三峽區白雞26號前，陳翁下車沿著小徑準備走回一公里外的住處，卻因年邁視差不慎跌擋土牆下方高100多公分的民宅空地。
陳翁跌落瞬間頭部受創當場昏厥，等他醒來已是滿頭流血，他忍痛爬起拍打附近住戶大門求援未果，隨後負傷從一旁階梯慢慢爬上路面。轄區三峽警分局圳頭所警員劉大誠、吉埔所警員吳憲昌巡經，驚見陳翁滿臉是血趕緊下車查看協助，同時通知救護人員到場後送醫院，所幸沒有生命危險，警方隨後也通知陳翁子女到醫院協助照顧。
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