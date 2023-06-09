聽新聞
test
0:00 / 0:00

辱罵婊子 違法逼退？員林游泳館爆霸凌女員工

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣員林市一家游泳館爆發勞資爭議和職場霸凌，昨天游泳館公開道歉。圖／民眾提供
彰化縣員林市一家游泳館爆發勞資爭議和職場霸凌，昨天游泳館公開道歉。圖／民眾提供
員林市「海洋森林游泳氧身館」爆發勞資糾紛，楊姓女子應徵游泳教練，被派到泳裝部當「櫃姐」，楊女多次反映卻遭要求填寫「自願離職申請書」，並被楊姓經理辱罵「婊子、髒貨」，民眾力挺女員工，彰化縣勞工處也主動調查，認為業者涉嫌違法逼退勞工，一旦調查屬實，將裁罰2至100萬元，保障勞工權益。

據了解，楊女多次反映為何女員工要歷練櫃台工作，資方不理，本月2日到經理室協調時，被要求填寫自願離職申請書，並表明她到職未滿3個月，不給資遣費。

楊女據理力爭，賴姓副理說「（開會）是開心酸的」楊姓經理反嗆「婊子、髒貨，我就看著妳講，不就是罵妳這樣嗎？」「我就是這裡的股東、老闆之一，妳不是員工，來這裡幹嘛？我跟狗不會生氣。」

三人對話錄音在網路流傳，海洋森林游泳氧身館聲稱「斷章取義，惡意中傷，要追溯法律責任。」引起網友憤怒和留言「就是有種管理者在敗壞地方產業，違法在先還羞辱員工，有夠沒水準。」業者態度大轉變，昨發文向社會道歉。

縣府勞工處長何俊昇表示，勞工執行勤務若遭受不法侵害，事業單位將被罰款3至15萬，勞工非自願離職或資方未預告資遣，資方都應給資遣費，若資方違法不給、少給，將被罰款2萬至100萬元。

資遣 離職

延伸閱讀

髮夾彎！經理辱罵女員工「婊子髒貨」引眾怒 彰化業者今道歉

論文抄襲、性騷霸凌頻傳 教改論壇轟台灣教育缺「德」

員林警方抓偷車賊 竊嫌撞壞4警車 1警1路人受傷

身材不斷遭到霸凌 夏宇童不忍了：我胖不需向社會交代

相關新聞

辱罵婊子 違法逼退？員林游泳館爆霸凌女員工

員林市「海洋森林游泳氧身館」爆發勞資糾紛，楊姓女子應徵游泳教練，被派到泳裝部當「櫃姐」，楊女多次反映卻遭要求填寫「自願離...

婦人被騙300多萬元覺醒 佯裝要再付200萬元助警逮車手

宋姓男子涉嫌加入詐騙集團，擔任取款的「車手」。王姓女子掉入詐團假投資陷阱，先後共交付300多萬元才警覺受騙，當詐團成員要...

高市市政顧問助理家潑漆案 教唆者吐露實情「夜市攤商糾紛」

高雄市市政顧問蘇炎城辦公室助理家，昨天遭人潑漆，警方逮捕涉嫌潑漆及教唆者，原本涉嫌教唆潑漆的周姓男子否認涉案，經警方查出...

楊梅警捉通緝犯遭嫌持18公分刀劃傷頸部 警偵辦

桃園楊梅警分局草湳派出所鄭姓及陳姓員警，今接獲通報前往楊梅中山北路2段上的大樓內捉拿49歲李姓通緝犯，2員進入屋內後，李...

「明仁會條款」上路明首場大型公祭 北市警嚴陣以待

前四海幫幫主「弟哥」張建英上月過世，明將於台北市第一殯儀館舉辦公祭，由於立法院剛三讀通過組織犯罪防制條例修正案，其中「明...

警政署長黃明昭攜手環保基金會 淨灘沿海守護環保

警政署上午與日月光環保永續基金會，在福隆海水浴場舉辦「2023日月光海洋日」淨灘公益活動，署長黃明昭和各地波麗士、民防義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦