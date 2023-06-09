辱罵婊子 違法逼退？員林游泳館爆霸凌女員工

彰化縣員林市一家游泳館爆發勞資爭議和職場霸凌，昨天游泳館公開道歉。圖／民眾提供 員林市「海洋森林游泳氧身館」爆發勞資糾紛，楊姓女子應徵游泳教練，被派到泳裝部當「櫃姐」，楊女多次反映卻遭要求填寫「自願離職申請書」，並被楊姓經理辱罵「婊子、髒貨」，民眾力挺女員工，彰化縣勞工處也主動調查，認為業者涉嫌違法逼退勞工，一旦調查屬實，將裁罰2至100萬元，保障勞工權益。

據了解，楊女多次反映為何女員工要歷練櫃台工作，資方不理，本月2日到經理室協調時，被要求填寫自願離職申請書，並表明她到職未滿3個月，不給資遣費。

楊女據理力爭，賴姓副理說「（開會）是開心酸的」楊姓經理反嗆「婊子、髒貨，我就看著妳講，不就是罵妳這樣嗎？」「我就是這裡的股東、老闆之一，妳不是員工，來這裡幹嘛？我跟狗不會生氣。」

三人對話錄音在網路流傳，海洋森林游泳氧身館聲稱「斷章取義，惡意中傷，要追溯法律責任。」引起網友憤怒和留言「就是有種管理者在敗壞地方產業，違法在先還羞辱員工，有夠沒水準。」業者態度大轉變，昨發文向社會道歉。

縣府勞工處長何俊昇表示，勞工執行勤務若遭受不法侵害，事業單位將被罰款3至15萬，勞工非自願離職或資方未預告資遣，資方都應給資遣費，若資方違法不給、少給，將被罰款2萬至100萬元。