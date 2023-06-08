婦人被騙300多萬元覺醒 佯裝要再付200萬元助警逮車手

宋姓男子涉嫌加入詐騙集團，擔任取款的「車手」。王姓女子掉入詐團假投資陷阱，先後共交付300多萬元才警覺受騙，當詐團成員要她再面交200萬元時，警方逮捕宋男送辦。基隆地檢署偵結，依詐欺取財未遂罪嫌起訴。

基隆市警三分局今天表示，百福派出所今年4月間接獲王女報案，遭詐騙集團以假投資方式騙她匯款及面交方式交付300多萬。4月29日上午9點多，王女又接獲詐騙集團成員來電，假裝又上鉤同意再面交200萬元。

警三分局專案小組在七堵區實踐路相約地點埋伏，當場逮捕出面取款的宋男，並查扣詐欺集團空白假投資收據、印章、犯案手機等證物，偵詢後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

檢方查出，王女在今年2月接獲詐騙集團成員的電話，推薦她下載投資App買股票。經過約兩個月，王女被說服，先後交付300多萬才覺醒。檢方偵查後，認定宋男涉犯詐欺取財未遂罪、組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪起訴。