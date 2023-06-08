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靈骨塔買賣詐騙30人吸金逾億元 竹檢起訴18嫌

中央社／ 新竹縣8日電

由張姓男子等18人所組詐欺犯罪組織涉以買賣靈骨塔為幌，誆騙可低買高賣靈骨塔牌位獲利，造成30人受害，詐得新台幣約1.5億餘元，新竹地檢署今天偵查終結，將18嫌犯起訴。

新竹地檢署向中央社記者表示，此詐欺犯罪組織是以張姓、徐姓男子為首，集團成員在桃竹苗等地利用與被害人互動獲信任後，以高投報、轉售他人可獲取暴利為誘因，並安排假買家假意要高價收購靈骨塔，詐騙被害人。

檢方表示，詐騙成員還會互相搭配，營造出市場交易熱絡的假象，讓被害人信以為真，進而付款，甚至還加碼投資；詐騙成員取得錢財後，以各種理由推託斷絕聯繫，導致被害人血本無歸。

全案遭詐騙的被害人，檢方指出，有近30人，且因涉案者內部分工細密增添偵辦難度，但從去年8月到今年3月，檢警接連進行3波掃蕩，聲請羈押張男、徐男及共犯共6人獲准。

檢方表示，新竹地方法院還裁准扣押犯罪所得近1億元以及不動產共有6筆，地點分別在台中市西屯區、西區及新竹縣竹北市、湖口鄉等。

新竹地檢署提供新聞資料指出，張男與徐姓男子涉犯指揮犯罪組織、加重詐欺等罪嫌遭起訴，其餘共犯16人分別依參與犯罪組織、加重詐欺等罪嫌被起訴，並沒收扣押的不法所得。

新竹 詐騙 詐欺

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