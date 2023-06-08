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魚販開賓士卻欠繳1200元罰單 台南分署催繳後繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南32歲曾姓魚販前年底開車，行經下營區中山路轉彎時未注意來往行人，肇事致人受傷，經台南市交通局裁罰1200元，逾期未繳納，行政執行署台南分署發現他名下有輛賓士轎車，經電話催繳，他表示平日忙於工作，導致超過繳納期限，這次趕忙繳清罰單，以免名車遭查扣。

台南分署指出，執行人員5月25日收案後，發現曾男名下有賓士轎車1部，研判有相當資力，立即打電話催繳，他向執行人員表示知道有這張罰單，但因已逾繳納期限導致無法在超商繳款，又因為忙於工作而無法抽空去交通局繳款。

曾男指罰單已在心中罣礙許久，能接獲分署的催繳電話，請分署用最快的方式將繳費單寄給他，會立刻持單去超商繳。而執行人員也立即寄發傳繳通知書給曾男，隨後交通局通報他已繳清罰單。

台南分署表示，前年11月間曾男駕駛轎車行經下營區中山路一段，轉彎時未注意來往行人，肇事致人受傷，經麻豆警分局舉發，遭交通局裁罰1200元，並計違規點數4點，逾期未繳納，經交通局移送台南分署強制執行。

曾姓魚販前年底開車，行經下營區中山路轉彎時未注意來往行人，肇事致人受傷，台南市交通局裁罰1200元，逾期未繳納，經台南分署催繳後繳清罰單。圖／本報資料照
曾姓魚販前年底開車，行經下營區中山路轉彎時未注意來往行人，肇事致人受傷，台南市交通局裁罰1200元，逾期未繳納，經台南分署催繳後繳清罰單。圖／本報資料照

台南 罰單

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