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私幼餵藥案外案 最初報案2家長4月曾反映「不當管教」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局今公布幼兒園餵藥事件相關時序。圖／新北教育局提供
新北教育局今公布幼兒園餵藥事件相關時序。圖／新北教育局提供

新北市板橋某私幼餵藥事件社會譁然，有家長聲稱4月曾通報1999、市長信箱，但又稱因案件進入偵查程序不願提供資料，無法佐證。教育局則強調，直到5月15日才接獲此事，同步詢問最初報案3名家長，有2人指出4月曾向園方反映小班老師不當管教，將另案調查，現已詢問所有家長，最慢2個月內將有調查報告。

板橋某私幼餵藥案延燒，最初3名家長報案讓事件曝光，不少家長看到新聞後緊急帶孩子去採檢，部分驗出管制藥物巴比妥，部分幼兒雖藥檢數值符合標準，但家長擔心孩子遭餵食過也來報案，截至今日中午12點，已有17位家長報案。

有家長聲稱4月曾通報1999、市長信箱，但又稱因案件進入偵查程序，以偵查不公開為由，不願提供資料佐證。對此教育局頻喊冤，指局內確實直到5月15日才接獲此事，當時也同步詢問初報案3名家長，有2人說4月曾向園方反映小班老師不當管教，由於並非餵藥事件的趙女所在的中班，初步認為應與此案無關，但仍將啟動行政調查。

教育局說，現已詢問所有家長，最慢2個月內將有調查報告。

教育局長張明文表示，該幼兒園已違反幼兒教育及照顧法，裁定6月12日起廢止私立幼兒園的設立許可，裁處最高罰鍰15萬元。記者張曼蘋／攝影
教育局長張明文表示，該幼兒園已違反幼兒教育及照顧法，裁定6月12日起廢止私立幼兒園的設立許可，裁處最高罰鍰15萬元。記者張曼蘋／攝影

巴比妥

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