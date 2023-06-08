私幼餵藥案外案 最初報案2家長4月曾反映「不當管教」

新北市板橋某私幼餵藥事件社會譁然，有家長聲稱4月曾通報1999、市長信箱，但又稱因案件進入偵查程序不願提供資料，無法佐證。教育局則強調，直到5月15日才接獲此事，同步詢問最初報案3名家長，有2人指出4月曾向園方反映小班老師不當管教，將另案調查，現已詢問所有家長，最慢2個月內將有調查報告。

板橋某私幼餵藥案延燒，最初3名家長報案讓事件曝光，不少家長看到新聞後緊急帶孩子去採檢，部分驗出管制藥物巴比妥，部分幼兒雖藥檢數值符合標準，但家長擔心孩子遭餵食過也來報案，截至今日中午12點，已有17位家長報案。

有家長聲稱4月曾通報1999、市長信箱，但又稱因案件進入偵查程序，以偵查不公開為由，不願提供資料佐證。對此教育局頻喊冤，指局內確實直到5月15日才接獲此事，當時也同步詢問初報案3名家長，有2人說4月曾向園方反映小班老師不當管教，由於並非餵藥事件的趙女所在的中班，初步認為應與此案無關，但仍將啟動行政調查。