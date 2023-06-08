雲林男子被騙500多萬還未覺醒 傾家盪產之際警方出手相救

雲林縣台西鄉許姓鄉民從今年4月間參加Line群組「幣銀幣商線下賣場專營USDT服務」後，即遭詐騙集團鎖定，先後被匯了505萬元，直到最近許男才驚覺受騙報案，台西分局專案小組以近百萬元「釣魚」，成功逮捕接頭的柯姓車手，將再循線追查，使面臨傾家盪產的許男如惡夢驚醒，感謝警方相救。

從事工程包商的許男指出，今年4月間從網路看到股票投資群組，好奇心驅使下點進觀看，群組其中一名成員私訊說，他有查證過這個群組的投資內容完全是真的，很可靠不用怕，隨後即邀請他點擊連結加入所提供的Line群組「幣銀幣商線下賣場專營USDT服務」，之後他即遭到詐騙集團鎖定。

許男說，詐騙集團假冒客服人員向他表示，可以藉由操作虛擬貨幣APP，利用當沖來達到投資獲利百萬的機會，同時也提供人頭帳戶請他匯款、或相約地點面交款方式，他不疑有詐，前後就投入約505萬元。

他說，後來他想要將領出自己投資的獲利，對方卻要求申購股票或以「要先繳分成費用」等各種理由，表示需要儲值更多金額，才能把獲利領出，不論他好說歹說，要自己的獲利，對方就是「不出金」，他才驚覺受騙報案。

許男被騙高達500多萬元，面臨傾家盪產，心急如焚，台西分局接獲報案成立專案小組，崙豐派出所長陳昊獲知詐騙集團人員又和許男相約6月5日下午第5次交款85萬元，即部署警力埋伏在交款的超商門市面，利用交款時逮捕柯姓車手，當場查扣相關犯罪工具及證物，警方訊後今天依詐欺、洗錢防制法等罪移送法辦，並協助追查騙款。