影／別人見圍籬閃開 這賓士卻直接撞進八德台電工地...車頭全毀

桃園市八德區介壽路上近期施作捷運工程，導致部分車道被限縮，然而昨深夜一名24歲陳姓男子開著賓士車，由介壽路二段往大溪方向行駛，疑似不熟路況衝進施工路段428巷口，撞擊瞬間發生巨響，施工圍籬、三角錐全被撞飛，造成陳男手部骨折。

從路口監視器可見，當時陳男駕駛的賓士車前方還有一輛小客車，該小客車打右轉方向燈切至外側車道，陳男隨即未打燈左切至對向車道逆向加速直行，結果直接撞進前方工程施工區，強烈撞擊力道導致施工圍籬、三角錐全噴飛，險些波及其他車輛，巨響更驚動附近住戶。