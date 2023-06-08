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影／別人見圍籬閃開 這賓士卻直接撞進八德台電工地...車頭全毀

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區介壽路上近期施作捷運工程，導致部分車道被限縮，然而昨深夜一名24歲陳姓男子開著賓士車，由介壽路二段往大溪方向行駛，疑似不熟路況衝進施工路段428巷口，撞擊瞬間發生巨響，施工圍籬、三角錐全被撞飛，造成陳男手部骨折。

從路口監視器可見，當時陳男駕駛的賓士車前方還有一輛小客車，該小客車打右轉方向燈切至外側車道，陳男隨即未打燈左切至對向車道逆向加速直行，結果直接撞進前方工程施工區，強烈撞擊力道導致施工圍籬、三角錐全噴飛，險些波及其他車輛，巨響更驚動附近住戶。

對此八德分局交通分隊分隊長陳建名表示，陳男因不熟悉路況衝入工地，車輛擋風玻璃碎裂、車頭嚴重毀損，陳男則是手部骨折，送醫救治已無大礙，經對陳男酒測值為0，後續事故肇事責任調查釐清中。

桃園市八德區一名24歲男駕駛疑不熟路況，開車衝撞捷運工程施工區。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區一名24歲男駕駛疑不熟路況，開車衝撞捷運工程施工區。記者周嘉茹／翻攝
強烈撞擊造成賓士車頭嚴重毀損。記者周嘉茹／翻攝
強烈撞擊造成賓士車頭嚴重毀損。記者周嘉茹／翻攝
賓士車擋風玻璃碎裂，男駕駛則手部骨折送醫。記者周嘉茹／翻攝
賓士車擋風玻璃碎裂，男駕駛則手部骨折送醫。記者周嘉茹／翻攝

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