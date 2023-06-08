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KUSO版屈原投江 台南消防和緯分隊創意防溺宣導

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

據統計，台南去年度的水域搜救案件高達85件，其中又以安平區的19件占全市之冠。隨著端午佳節即將到來，「如果屈原會游泳、懂自救，端午就不用吃肉粽」台南消防局第六大隊和緯分隊以KUSO版屈原投江的故事，期許民眾在戶外水域活動進行時能多注意安全防護，減少憾事發生。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，第六大隊的水域轄區，均坐落在安平區，其中涵蓋了台南運河及漁光島、觀夕平台、四草大橋等海域，據消防局的統計，去年度的水域搜救案件高達85件，其中又以安平區的19件占全市之冠。

同時，最近天氣炎熱及暑假期間到來，許多民眾及學生常會以戲水作為休憩活動，第六大隊指出，在歡愉的氣氛中，常會忽略潛在的危機，尤其以「離岸流」所造成的傷亡最多。

第六大隊和緯分隊再出奇招，隨著端午佳節即將到來，這次利用深藍色的帆布設計成海洋，以KUSO版屈原投江的故事性，創造話題來吸引民眾關注。

第六大隊指出，這次宣導主題加入時下最受大人小孩喜愛的鯊魚寶寶，帶出水域活動的高危險性，提升民眾對於戶外水域活動進行時，能多注意安全的防護重視與警覺，呼籲民眾多一分準備少一分危險，減少憾事發生。

隨著端午佳節即將到來，台南消防局第六大隊和緯分隊以KUSO版屈原投江的故事，期許民眾在戶外水域活動進行時能多注意安全防護，減少憾事發生。圖／讀者提供
隨著端午佳節即將到來，台南消防局第六大隊和緯分隊以KUSO版屈原投江的故事，期許民眾在戶外水域活動進行時能多注意安全防護，減少憾事發生。圖／讀者提供
台南消防局第六大隊和緯分隊在特殊節日，防火、防災及防溺創意宣導，廣受民眾討論，成功造成話題。圖／讀者提供
台南消防局第六大隊和緯分隊在特殊節日，防火、防災及防溺創意宣導，廣受民眾討論，成功造成話題。圖／讀者提供

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